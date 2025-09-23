HABER

İran ABD'nin talebini açıkladı! "Hiçbir onurlu İranlı bunu kabul edemez"

Batı ile İran arasında nükleer müzakereleri devam ediyor. İran, ABD'nin talebini açıkladı. İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Danışmanı Ali Laricani, "ABD, füze menzilimizi 500 kilometreye indirmemizi istedi. Hiçbir onurlu İranlı bunu kabul edemez. Asıl sorun, onların kabul edilemez talepler ileri sürmesidir" dedi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Danışmanı Ali Laricani, başkent Tahran’da Ticaret Odası üyeleriyle bir araya geldi. Avrupa ülkeleriyle yürütülen Snapback (Tetik Mekanizması) müzakerelerine değinen Laricani, Tahran yönetiminin diplomasiye öncelik verdiğini vurguladı. Laricani, "İran, meseleyi müzakere yoluyla çözmek için tüm yolları denedi ancak karşı taraf, aşırı talepleri ve engellemeleriyle süreci baltaladı. Örneğin Fransa, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi aracılığıyla mesaj göndererek, Ajans ile anlaşmaya varmamız halinde Snapback taleplerini geri çekeceklerini iletti. Bu doğrultuda anlaşma yapıldı ve dışişleri bakanımız da Mısır’da imzayı attı. Ancak karşı taraf buna rağmen yine sözünü tutmadı" dedi.

ABD'NİN TALEBİNİ AÇIKLADI

Laricani, ABD’nin nükleer müzakerelerde İran’a gerçek dışı talepler sunduğunu belirterek, "ABD, füze menzilimizi 500 kilometreye indirmemizi istedi. Hiçbir onurlu İranlı bunu kabul edemez. Asıl sorun, onların kabul edilemez talepler ileri sürmesidir. Nükleer anlaşmada taraflardan biri taahhütlerini yerine getirmezse diğer tarafın tepki gösterebileceği bir mekanizma öngörülmüştü. Peki, taahhütlerini kim ihlal etti? Önce ABD anlaşmadan çekildi. Ardından Avrupalılar taahhütlerine bağlı kalmadı. Sonrasında ise saldırı gerçekleştirdiler. Şimdi itiraz etmesi gereken kim" dedi.

"DİRENMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

ABD ile yürütülen nükleer müzakere sürecinde İsrail'in İran'a saldırdığını hatırlatan Laricani, "Eğer İran’ın çıkarlarını garanti altına alan makul ve adil bir teklif sunulursa bunu kabul ederiz. Ancak ulusal çıkarlarımız ve güvenliğimiz konusunda hassasiyet sahibiyiz ve direnmeye devam edeceğiz. Füze menzili konusunda nasıl direndiysek aynı şekilde direnmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

23 Eylül 2025
23 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır
