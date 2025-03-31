HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İran, ABD'ye İsviçre üzerinden nota verdi

İran, ABD'ye İsviçre üzerinden nota verdi

31.03.2025 14:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin İran'daki diplomatik temsilciliğini yürüten İsviçre'nin Tahran'daki Maslahatgüzarı'nın, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığı bildirildi.

İran, ABD'ye İsviçre üzerinden nota verdi

İran medyasındaki habere göre, İsrail'in bölgedeki saldırganlığını sürdürmesi ve ABD Başkanı Trump'ın saldırı tehditleri üzerine İsviçre Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

ABD'nin İran'a yönelik her türlü eylemine karşı uyarıda bulunulurken İsviçreli diplomata, ABD'ye iletilmek üzere Tahran'ın muhtemel bir saldırıya 'kararlılıkla ve derhal yanıt vereceğini' bildiren itiraz notası verildi. İsviçreli diplomat da konuyu derhal ABD yönetimine ileteceğini belirtti.

Aralarında diplomatik ilişki bulunmayan Tahran ile Washington arasında diplomatik meseleler, İsviçre üzerinden yürütülüyor.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Le Pen'e soğuk duş! Cumhurbaşkanı adaylığı tehlikeye düştü: "Yolsuzluktan" suçlu bulunduLe Pen'e soğuk duş! Cumhurbaşkanı adaylığı tehlikeye düştü: "Yolsuzluktan" suçlu bulundu
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Kaza anı kameradaOtomobiller kafa kafaya çarpıştı: Kaza anı kamerada
Anahtar Kelimeler:
İran abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yarın başlıyor! 24 saat içinde yayından kaldırılacak...

Yarın başlıyor! 24 saat içinde yayından kaldırılacak...

Volkan Konak için skandal paylaşım!

Volkan Konak için skandal paylaşım!

'Altına hücüm başladı' piyasalar şaşkın!

'Altına hücüm başladı' piyasalar şaşkın!

Kimsesiz adamın duygulandıran vasiyeti 11 yıl sonra ortaya çıktı

Kimsesiz adamın duygulandıran vasiyeti 11 yıl sonra ortaya çıktı

Bayram günü evleri alev aldı! "Çocuklarımı ölüme kaldırdım"

Bayram günü evleri alev aldı! "Çocuklarımı ölüme kaldırdım"

Mahir Polat taburcu edildi, cezaevine yeniden gönderildi

Mahir Polat taburcu edildi, cezaevine yeniden gönderildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.