HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İran, Almanya’nın Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı

İran, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in G7 Zirvesi sırasında İsrail’in İran’a olan saldırılarına ilişkin kullandığı "Bu, İsrail'in hepimiz için yaptığı bir kirli iş" ifadelerine tepkisini iletmek için Almanya’nın Tahran Büyükelçisi Markus Potzel’i Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

İran, Almanya’nın Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı
Begüm Özkaynak

İran, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in İran-İsrail gerginliğine ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. İran, Merz’in G7 Zirvesi sırasında İsrail’in İran’a olan saldırılarına ilişkin kullandığı, "Bu, İsrail'in hepimiz için yaptığı bir kirli iş" ifadelerine tepkisini iletmek için Almanya’nın Tahran Büyükelçisi Markus Potzel’i Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

"BU İSRAİL'İN HEPİMİZ İÇİN YAPTIĞI KİRLİ BİR İŞ"

Merz, İran’ın tepkilerini çeken açıklamasını G7 Zirvesine katıldığı Kanada'da, Alman basınıyla gerçekleştirdiği bir mülakatta yapmıştı. Alman Başbakan, "Bu İsrail'in hepimiz için yaptığı kirli bir iş. Bizler de bu rejimin kurbanlarıyız. Bu molla rejimi dünyaya ölüm ve yıkım getirdi. Rejim çok zayıfladı ve muhtemelen eski gücüne geri dönemeyecek, bu da ülkenin geleceğini belirsiz hale getiriyor. Neler olacağını bekleyip görmemiz gerekecek. Eğer yeni bir durum ortaya çıkarsa, Almanya, Fransa ve İngiltere yine diplomatik yardım sağlamaya hazır olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sağlık Bakanı Memişoğlu Suriyeli mevkidaşıyla görüştüSağlık Bakanı Memişoğlu Suriyeli mevkidaşıyla görüştü
Kentin göbeğinde 17 yaşındaki genç bıçaklandıKentin göbeğinde 17 yaşındaki genç bıçaklandı

Anahtar Kelimeler:
Almanya İran İsrail
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret için '29 bin 850 TL' çıkışı! En düşük emekli maaşı da...

Asgari ücret için '29 bin 850 TL' çıkışı! En düşük emekli maaşı da...

Trump baskı yapıyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Trump baskı yapıyordu! Fed faiz kararını açıkladı

İran'dan füze saldırısı! Trump: "Rejim değişebilir, henüz karar vermedim"

İran'dan füze saldırısı! Trump: "Rejim değişebilir, henüz karar vermedim"

ABD'den Orta Doğu kararı! Dünyanın en büyük uçak gemisini de gönderiyorlar

ABD'den Orta Doğu kararı! Dünyanın en büyük uçak gemisini de gönderiyorlar

'Mavi gömlekli adam sandım' dedi başkasına ateş etti

'Mavi gömlekli adam sandım' dedi başkasına ateş etti

CHP lideri Özel'den Mustafa Varank'a gönderme! “Espressolab dükkanın içine Mustafa Varank girdi biz orada bittik diyor”

CHP lideri Özel'den Mustafa Varank'a gönderme! “Espressolab dükkanın içine Mustafa Varank girdi biz orada bittik diyor”

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.