HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İran basını: "Keşm Adası ile Bender Hamir’de kaynağı belirsiz patlama sesleri duyuldu"

Hürmüz Boğazı’na yakın Keşm Adası ile Bender Hamir kenti yakınlarında kaynağı belirlenemeyen patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

İran basını: "Keşm Adası ile Bender Hamir’de kaynağı belirsiz patlama sesleri duyuldu"

İran basınında yer alan habere göre, Keşm Adası ile Bender Hamir kenti yakınlarında patlama sesleri duyuldu.

İran basını: "Keşm Adası ile Bender Hamir’de kaynağı belirsiz patlama sesleri duyuldu" 1

KEŞM ADASI İLE BENDER HAMİR’DE PATLAMA SESLERİ

Haberde, patlama seslerinin kaynağına ilişkin bilgi verilmezken İran Silahlı Kuvvetleri’nin Hürmüz Boğazı’ndaki alternatif güney rotasından geçmeye çalışan gemilere karşı uyarı atışı yapmış olabileceği üzerinde duruluyor.

İran basını: "Keşm Adası ile Bender Hamir’de kaynağı belirsiz patlama sesleri duyuldu" 2

İRAN BASINI DUYURDU

Haberde ayrıca, Keşm Adası sakinlerinin bir savaş uçağı sesi duyduğu ve adaya füze benzeri iki cismin isabet ettiği belirtildi.

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Depremin ardından inşa edilen 139'uncu cami ibadete açıldıDepremin ardından inşa edilen 139'uncu cami ibadete açıldı
Antakya’da uyuşturucu taciri yakalandıAntakya’da uyuşturucu taciri yakalandı

Anahtar Kelimeler:
İran Hürmüz Boğazı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! İşte hakkındaki suçlamalar

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! İşte hakkındaki suçlamalar

SONAR anketinde ezber bozan sonuç! Hakan Bayrakçı: "38 yıldır böyle bir tablo görmedim"

SONAR anketinde ezber bozan sonuç! Hakan Bayrakçı: "38 yıldır böyle bir tablo görmedim"

(Özet) Celtic - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Celtic - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Derin dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu! 'Gecelikle gelmiş'

Derin dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu! 'Gecelikle gelmiş'

Benzinden sonra motorine indirim geliyor! Tarih belli oldu

Benzinden sonra motorine indirim geliyor! Tarih belli oldu

Emekliye 30 bin TL maaş, 5 bin TL bayram ikramiyesi!

Emekliye 30 bin TL maaş, 5 bin TL bayram ikramiyesi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.