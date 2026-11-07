İran basını: "Keşm Adası ile Bender Hamir’de kaynağı belirsiz patlama sesleri duyuldu"

İran basınında yer alan habere göre, Keşm Adası ile Bender Hamir kenti yakınlarında patlama sesleri duyuldu.

KEŞM ADASI İLE BENDER HAMİR’DE PATLAMA SESLERİ

Haberde, patlama seslerinin kaynağına ilişkin bilgi verilmezken İran Silahlı Kuvvetleri’nin Hürmüz Boğazı’ndaki alternatif güney rotasından geçmeye çalışan gemilere karşı uyarı atışı yapmış olabileceği üzerinde duruluyor.

İRAN BASINI DUYURDU

Haberde ayrıca, Keşm Adası sakinlerinin bir savaş uçağı sesi duyduğu ve adaya füze benzeri iki cismin isabet ettiği belirtildi.

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır