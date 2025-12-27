HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "ABD, İsrail ve Avrupa ile topyekun savaş halindeyiz"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "ABD, İsrail ve Avrupa ile topyekun savaş halindeyiz. Bu savaş, Irak ile yaptığımız savaştan daha kötü." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "ABD, İsrail ve Avrupa ile topyekun savaş halindeyiz"

Pezeşkiyan, İran lideri Ali Hamaney'in resmi internet sitesinde yayınlanan röportajında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD, İsrail ve bazı Avrupa ülkelerinin İran'ın yıkılmasından yana olduğunu belirten Pezeşkiyan, "ABD, İsrail ve Avrupa ile topyekun savaş halindeyiz. Bu savaş, Irak ile yaptığımız savaştan daha kötü, karmaşık ve zor. Irak ile savaşırken durum oldukça aşikardı. Onlar füze atıyordu, benim de nereyi vuracağım belliydi. Ancak bugün bizi her yandan kuşatıyor ve baskı altına alıyorlar. Ticaretimizi engelliyor ve çeşitli konularda toplumun beklentilerini yükseltiyorlar." diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "ABD, İsrail ve Avrupa ile topyekun savaş halindeyiz" 1

"İSRAİL SALDIRDI, BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ ARTTI"

İsrail'in, İran'daki hükümet yapısının zayıf olduğu yönünde propaganda yaptığını ve savaş sırasında İran'ın koşulsuz teslim olacağı yönünde beklenti içine girdiği değerlendirmesinde bulunan Pezeşkiyan, şunları ifade etti:

"İsrail, bizi parçalayabileceği hayaliyle ülkemize saldırdı ancak aksine birlik ve beraberliğimiz arttı. Milli birlik her türlü askeri güçten daha önemlidir. Ordumuz teçhizat ve personel açısından İsrail'in saldırdığı döneme nazaran daha güçlü. Eğer saldırmayı düşünürlerse daha kararlı bir duruşla karşılaşacaklar."

Pezeşkiyan, ülkesindeki mevcut ekonomik zorluklarla ilgili de değerlendirmeler yaptı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "ABD, İsrail ve Avrupa ile topyekun savaş halindeyiz" 2

"PETROL GELİRİMİZ AZALDI" İTİRAFI

Petrol satışından elde ettikleri gelirin azaldığını belirten Pezeşkiyan, "Halkın ekonomik sorunlarının farkındayız. Önceden petrolü 75 dolardan satıyorduk ancak şimdi 50 dolardan satıyoruz. Yani 25 dolar daha ucuza satıyoruz. Bir yandan yaptırımlar diğer yandan savaş ülkemizin gelirlerini düşürdü. Bunlara rağmen yaklaşık 2,5 milyar doların bozdurulması ve gıda kartlarına yansıtılmasına karar verdik." dedi.

Pezeşkiyan, ülkesinin kültürel, ilmi, iktisadi olarak komşularıyla iyi ilişkilere sahip olduğunu vurgulayarak, "Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan ile iyi ilişkiler kurmuş durumdayız. Yolları yeniden düzenliyoruz ve kuzey-güney, doğu-batı hattındaki koridorlar için gerekli kaynaklar ayrıldı. Önümüzdeki yıl ulaşım konusunda daha fazla çalışacağız." diye konuştu.

(AA)

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yüksekova’da trafik kazası: 3 yaralıYüksekova’da trafik kazası: 3 yaralı
Erdoğan, depremzede aileyi yeni yuvasında ziyaret ettiErdoğan, depremzede aileyi yeni yuvasında ziyaret etti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran İsrail abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

Operasyon an meselesi! Suriye ordusunun hazırlıkları bitti

Operasyon an meselesi! Suriye ordusunun hazırlıkları bitti

Fenerbahçe'de olağanüstü kongre ihtimali! Sadettin Saran...

Fenerbahçe'de olağanüstü kongre ihtimali! Sadettin Saran...

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan'dan aile pozu! Sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan'dan aile pozu! Sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı

Para gönderiminde bir dönem kapanıyor

Para gönderiminde bir dönem kapanıyor

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.