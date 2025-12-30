HABER

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan “protestocularla diyalog” mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran'da döviz kurundaki fahiş artışı protesto edenlerin temsilcileriyle diyalog kurulması talimatı verdiğini söyledi.

Pezeşkiyan, ABD merkezli sosyal medya platformu X'te ülkesindeki gösterilere ilişkin açıklama yaptı.

Halkın ekonomi konusunda yaşadığı sorunların temel kaygısı olduğunu belirten Pezeşkiyan, “İçişleri Bakanı’na, protestocuların temsilcileriyle diyalog yoluyla görüşmesini ve onların haklı taleplerini dinlemesi talimatını verdim. Hükümet, sorunların giderilmesi için harekete geçecektir.” dedi.

Pezeşkiyan ayrıca, bankacılık sisteminin düzeltilmesi ile halkın satın alma gücünün korunması için gerekli olan önlemleri alacaklarını dile getirdi.

İRAN'DA DÖVİZ ARTIŞI PROTESTOSU

Pezeşkiyan, geçen günlerde mecliste yaptığı konuşmada ülkede yaşanan geçim sıkıntılarına dikkati çekerek, müesses nizamı, halkın ekonomik sorunlarını çözmede yeterli çabayı göstermemekle suçlamıştı.

Tahran’daki Cumhuriyet Caddesi'nde cep telefonu ile ses ve görüntü cihazlarının satıldığı pazarlarda faaliyet gösteren bir grup esnaf; döviz ve altındaki artışı protesto amacıyla gösteri düzenlemişti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

