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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Ekonomik baskılar askeri kazanımlarımıza zarar verebilir"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesine yönelik ekonomik baskılara dikkati çekerek, bunun "askeri kazanımlarına" zarar verebileceğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Ekonomik baskılar askeri kazanımlarımıza zarar verebilir"

Pezeşkiyan, başkent Tahran’da katıldığı “Yüksek Yargı Erki Konseyi” toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Düşmana” karşı kesin bir duruş sergilendiğinde toplumun bazı zorluklarla karşılaşma ihtimalinin bulunduğunu ifade eden Pezeşkiyan, Nevruz Bayramı, Ramazan ayı ve savaşın aynı döneme denk geldiğini bu nedenle piyasada ürün kıtlığı yaşanmamasına rağmen bazı ürünlerin fiyatında artış yaşandığını ve bu durumun hükümetin dikkatsizliğinden değil ekonomik şartlar ve bazı kısıtlamalardan kaynaklandığını dile getirdi.

Ülkesinin mevcut durumda "tam kapsamlı bir savaş içerisinde" bulunduğuna dikkati çeken Pezeşkiyan, “Ekonomik baskılar askeri kazanımlarımıza zarar verebilir. Silahlı kuvvetler ülkeyi özveriyle savunmaktadır. Ancak ekonomik baskılar, toplumsal hoşnutsuzlukların şekillenmesine yol açar ve bu hoşnutsuzluklar yayılırsa, halkın düzene verdiği toplumsal destek zarar görebilir.” dedi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran savaş
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