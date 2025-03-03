HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zarif istifa etti!

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zarif istifa etti!

03.03.2025 00:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran'ın Stratejik İşlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cevad Zarif'in istifa ettiği bildirildi.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zarif istifa etti!

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Stratejik İşlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zarif, istifa mektubunu Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a sundu.

HENÜZ YANIT VERMEDİ!

Pezeşkiyan'ın Zarif'in istifa mektubuna henüz yanıt vermediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zarif'in istifasının Ekonomi Bakanı Abdunnasır Himmeti'nin Meclis tarafından azledilmesinden sonra gelmesi dikkati çekti. Ekonomideki sorunlara karşı etkisiz kalmakla suçlanan Himmeti dün Meclis tarafından azledilmişti.

Eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde 2013-2021 yılları arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Zarif, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın mimarlarındandı. Zarif, ağustosta Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan tarafından Stratejik İşlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanmıştı.

Aşırı muhafazakar grupların hedefinde olan Zarif, hükümetin Mecliste güven oyu aldığı ağustosta da istifa ettiği imasında bulunmuş ancak daha sonra görevine devam etmişti.

Zarif son olarak ocakta İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) başörtüsü yasağı ve Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamaları nedeniyle ülkedeki aşırı muhafazakar grupların tepkisini çekmişti. Zarif aleyhinde Tahran ve Meşhed'de bazı gruplar tarafından gösteriler düzenlenmişti.

(AA)
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Zelenskiy'den zirve açıklaması! 'Görülmemiş seviye'Zelenskiy'den zirve açıklaması! 'Görülmemiş seviye'
İmamoğlu: 'Bunun adı demokrasi devrimidir'İmamoğlu: 'Bunun adı demokrasi devrimidir'
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı İran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Edip Akbayram'ın ailesiyle son görüntüleri ortaya çıktı!

Edip Akbayram'ın ailesiyle son görüntüleri ortaya çıktı!

Beyaz Saray'daki krizin ardından İngiltere'de kritik toplantı! "Avrupa acilen silahlanmalı"

Beyaz Saray'daki krizin ardından İngiltere'de kritik toplantı! "Avrupa acilen silahlanmalı"

F.Bahçe fırsatı kaçırmadı! 19 yıl sonra bir ilk yaşandı

F.Bahçe fırsatı kaçırmadı! 19 yıl sonra bir ilk yaşandı

110 işçiyi birden işten çıkardılar! Şantiyenin giriş çıkışını kapattılar

110 işçiyi birden işten çıkardılar! Şantiyenin giriş çıkışını kapattılar

Küçük Nazlı'nın nasıl öldüğü ortaya çıktı! Cenazede yürekler dağlandı

Küçük Nazlı'nın nasıl öldüğü ortaya çıktı! Cenazede yürekler dağlandı

MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş'a telefon

MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş'a telefon

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

PARTNER
Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.