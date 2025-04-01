İran'da akaryakıt taşıyan 2 tankere operasyon

İran’ın Basra Körfezi'nde 3 milyon litreden fazla kaçak akaryakıt taşıyan ‘Star 1’ ve ‘Vintag’ adlı yabancı petrol tankerlerine el koyduğu ve olayla ilgili 25 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, “Basra Körfezi'nde düzenlenen operasyonda akaryakıt kaçakçılığı yapan şebekelere bağlı 'Star 1' ve 'Vintag' adlı 2 yabancı petrol tankerine el konuldu. Organize şekilde kaçakçılık yaptığı belirlenen tankerlerde 3 milyon litreden fazla kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 25 mürettebat gözaltına alındı” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, el konulan petrol tankerlerinin hangi ülkeye ait olduğu, varış noktaları ve mürettebatın uyruğu hakkında bilgi verilmezken, gemilerin istihbarat operasyonuyla tespit edildiği ve yargı makamlarıyla yapılan koordinasyonun ardından yakıtın boşaltılması için Buşehr Limanı’na götürüleceği kaydedildi.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır