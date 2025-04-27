İran'da bilanço ağırlaşıyor! Yüzlerce yaralı var, ölü sayısı arttı: Ulusal yas ilan edildi

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı'nda dün öğle saatlerinde patlama meydana geldi. İran medyasına yansıyan haberlerde, patlamanın şiddetinden limandaki bir binanın büyük hasar gördüğü ve çevredeki binaların da camlarının kırıldığı bilgileri yer aldı.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI YÜKSELDİ

Yetkililer, Şehid Recai Limanı'ndaki patlamada 28 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Yaralı sayısı ise İçişleri Bakanlığı tarafından 800 olarak açıklandı. Yangının kontrol altına alındığı ancak söndürme çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

1 GÜNLÜK ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

İran’ın güneyindeki Bender Abbas Limanı’nda meydana gelen patlama nedeniyle ülkede 1 günlük ulusal yas ilan edildiği duyuruldu. Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani yaptığı açıklamada, “Bender Abbas Limanı’nda meydana gelen trajik olayın ardından, hükümet yarın ülke genelinde ulusal yas ilan etti” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır