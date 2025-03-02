İran’da Ekonomi Bakanı Himmeti görevden alındı: Kriz karşısında yetersiz kalmakla eleştiriliyordu

İran Meclisi’nde bugün düzenlenen açık oturumda, ekonomik kriz karşısında yetersiz kalmakla eleştirilen Ekonomi Bakanı Abdunnasır Himmeti hakkında sunulan gensoru önergesi görüşüldü. Milletvekilleri arasında yaşanan tartışmaların ardından önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada 182 milletvekili önerge lehine oy kullanırken, 89 milletvekili aleyhte oy verdi, 1 milletvekili ise çekimser kaldı. Meclisten güvenoyu alamayan Himmeti, bakanlık görevinden alındı.
Döviz ve altın kurlarındaki sert yükselişe karşı önlem almamakla suçlanan Himmeti hakkındaki gensoru önergesi, 19 Şubat’ta 91 milletvekilinin imzasıyla meclis gündemine alınmıştı.
(İHA)
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