İran'da hava kirliliği ve grip salgını etkisi: 18 eyalette eğitim uzaktan yapılıyor

Tahran, dünyada hava kirliliği sıralamasında bugün, 225 mikrogram/metreküp ile Bağdat ve Delhi'nin ardından 3'üncü sırada yer alıyor.

İran'da hava kirliliği ve grip salgını etkisi: 18 eyalette eğitim uzaktan yapılıyor

İran'da hava kirliliği ve grip salgını (İnfluenza) nedeniyle 18 eyalette bugün, orta ve yüksek öğrenim kurumlarında eğitim uzaktan yapılıyor.

İran'dan yayın yapan Farhikhtegan haber sitesi, uzaktan eğitim kararı alınan illerin listesini açıkladı.

Başkent Tahran, El Borz, Kum, Batı ve Doğu Azerbaycan, Merkezi, Kazvin, Simnan ve İsfahan'da öğrenciler hava kirliliği nedeniyle uzaktan eğitim yaparken, Hemedan, Geylan, Yezd, Kirman, Sistan-Beluçistan, Güney ve Kuzey Horasan, Horasan-i Rezevi ve Zencan illerindeki öğrenciler de grip salgını nedeniyle okullarına gidemiyor.

İsviçre merkezli hava izleme şirketi IQAir'e göre, Tahran, dünyada hava kirliliği sıralamasında bugün, 225 mikrogram/metreküp ile Bağdat ve Delhi'nin ardından 3'üncü sırada yer alıyor.

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:

0-50 arası "temiz hava" (yeşil), 51-100 "orta" (sarı), 101-150 "hassas" (turuncu), 151-200 "sağlıksız" (kırmızı), 201-300 "kötü" (mor), 301-500 "tehlikeli" (kahverengi).Kaynak: AA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

