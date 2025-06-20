HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İran’da İsrail’le bağlantılı 54 kişi gözaltına alındı

İran’ın Huzistan eyaletinde, İsrail’i destekledikleri ve halkın psikolojik güvenliğini tehdit ettikleri gerekçesiyle 54 kişi gözaltına alındı.

İran’da İsrail’le bağlantılı 54 kişi gözaltına alındı

İran’ın Huzistan eyaletinde, İsrail’i destekledikleri ve halkın psikolojik güvenliğini tehdit ettikleri gerekçesiyle onlarca kişi gözaltına alındı.

Huzistan Başsavcısı Emir Halfiyan, yaptığı açıklamada, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından başlatılan güvenlik soruşturmaları kapsamında, çeşitli şekillerde İsrail’i destekleyen, düşman lehine istihbarat toplayan, İran aleyhine propaganda yapan ve toplumda huzursuzluk oluşturmaya çalışan 54 kişinin tespit edilerek gözaltına alındığını duyurdu.

SOSYAL MEDYADA DEZENFORMASYON

Söz konusu kişilerin sosyal medya ve diğer iletişim ağları üzerinden gerçek olmayan söylentiler yayarak ülke içi güvenliğini hedef aldığını belirten Halfiyan, olayla ilgili soruşturmanın ise sürdüğünü ifade etti.

(İHA)

20 Haziran 2025
20 Haziran 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
8 kişi dolandırıcılıktan tutuklandı8 kişi dolandırıcılıktan tutuklandı
Hastane deposunda 'yılan' paniğiHastane deposunda 'yılan' paniği
Anahtar Kelimeler:
İran İsrail
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tüm dünya ateşkes bekliyordu! İsrail: "Uzun bir savaş ve zorlu günler..."

Tüm dünya ateşkes bekliyordu! İsrail: "Uzun bir savaş ve zorlu günler..."

Putin'den zehir zemberek 'Ukrayna' açıklaması! 3. Dünya Savaşı riskini 'İhtimali artıyor' diyerek değerlendirdi...

Putin'den zehir zemberek 'Ukrayna' açıklaması! 3. Dünya Savaşı riskini 'İhtimali artıyor' diyerek değerlendirdi...

Okan Buruk'tan yönetime şaşırtan talep! "Antrenmana bile gelmesini istemiyorum"

Okan Buruk'tan yönetime şaşırtan talep! "Antrenmana bile gelmesini istemiyorum"

Avrupa'da yılın transferi resmen açıklandı! Liverpool tam tamına 150 milyon Euro ödedi

Avrupa'da yılın transferi resmen açıklandı! Liverpool tam tamına 150 milyon Euro ödedi

Önce 4.4 sonra 4.8... Ege ve Akdeniz'de peş peşe depremler

Önce 4.4 sonra 4.8... Ege ve Akdeniz'de peş peşe depremler

Hastanedeki suikast girişiminde 'Daltonlar' izi

Hastanedeki suikast girişiminde 'Daltonlar' izi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.