HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İran'da kaçırıldı, 45 bin dolar fidye isteniyor! İşkence edilmiş fotoğraflarını gönderdiler

Terzilik yaparak geçimini sağlayan 47 yaşındaki Salim Özbek, iddiaya göre İran'da dini nikahlı eşini Türkiye'ye getirmek için gittiği sırada kaçırıldı. Aileye işkence görüntüleri gönderilerek 45 bin dolar fidye istenmesi üzerine Bursa'daki aile üyeleri İran'daki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğuna başvurdu. Babasının işkence edilmiş fotoğraflarını görmesinin ardından öldürmelerinden korktuğunu söyleyen Rüstem Özbek, "Bizim bunu ödeyecek durumumuz yok, hayatından endişe ediyoruz" dedi.

İran'da kaçırıldı, 45 bin dolar fidye isteniyor! İşkence edilmiş fotoğraflarını gönderdiler

Erzincan'da yaşayan 47 yaşındaki Salim Özbek bir ay önce dini nikah kıydığı eşini Türkiye'ye getirmek için yanına gitti. İran-İsrail savaşı nedeniyle zorunlu geri dönüş yapan Özbek, 29 Haziran Pazar günü vize işlemlerini gerçekleştirmek üzere yeniden İran'a gitti.

İran da kaçırıldı, 45 bin dolar fidye isteniyor! İşkence edilmiş fotoğraflarını gönderdiler 1

İddiaya göre vize işlemlerini hızlandırmak için görüştüğü kişiler tarafından kaçırılan Özbek'in cep telefonundan rehberde kayıtlı kişilere nokta işareti gönderildi. Geri dönüş yapanlara ise Özbek' in kaçırıldığını ve 45 bin dolar fidye istendiğini söyledi. Kaçırıldığına inanmayan aile üyelerine ise Özbek'in darp ve işkence edildiği görüntüler iletildi. Salim Özbek'in yakınları konsolosluğa başvurarak yardım talebinde bulundu.

İran da kaçırıldı, 45 bin dolar fidye isteniyor! İşkence edilmiş fotoğraflarını gönderdiler 2

KAÇIRILMADAN 1 SAAT ÖNCE OĞLUNU ARAMIŞ

Babasının kaçırılmadan 1 saat önce kendisiyle konuştuğunu kaydeden Rüstem Özbek, "Babam 1 ay önce dini nikahlı eşini Türkiye'ye getirmek için gitti. Ama sonrasında İsrail'in İran'a saldırıları sonrası geri dönmek durumunda kaldı. Pazar günü tekrar gittiğinde eşinin vize işlemlerini hızlıca çözmek için birileriyle görüşmüş. Kaçırılmadan 1 saat önce beni aradığında söylemişti. Bu görüştüğü kişiler tarafından kaçırıldığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İran da kaçırıldı, 45 bin dolar fidye isteniyor! İşkence edilmiş fotoğraflarını gönderdiler 3

"HAYATI İÇİN ENDİŞELİYİZ"

Babasının işkence edilmiş fotoğraflarını görmesinin ardından öldürmelerinden korktuğunu söyleyen Rüstem Özbek, "Bize ilk mesaj geldiğinde şaka yaptığını zannettik. Sonra kaçıran kişiler babamın işkenceye maruz kaldığı görüntüleri gönderdi. Daha sonra bizden önce 30 bin dolar sonra ise 15 bin dolar daha fidye istedi. Bizim bunu ödeyecek durumumuz yok. Ödesek bile serbest bırakacakları kesin değil. Babamı bu halde görmek bizi kahrediyor. Öldürmekle tehdit ediliyor, hayatından endişe ediyoruz" şeklinde konuştu.

İran da kaçırıldı, 45 bin dolar fidye isteniyor! İşkence edilmiş fotoğraflarını gönderdiler 4

"İŞKENCE GÖRÜYOR OLABİLİR"

Babasının bulunması için yetkililere bilgi verildiğini söyleyen Özbek, "İran'daki Türk konsolosluğuna bilgi verdik. Ama her geçen saniye işkence görüyor olabilir. Yetkililerden babamı kurtarmalarını bekliyoruz. Bir an evvel babama kavuşmak istiyorum' dedi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sakarya'da trafik kazası! 6 yaralıSakarya'da trafik kazası! 6 yaralı
ABD'de havai fişek deposu havaya uçtuABD'de havai fişek deposu havaya uçtu

Anahtar Kelimeler:
İran fidye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'a Victor Osimhen'den haber geldi! Aylardır bekliyorlardı, yine rötar yaptı...

Galatasaray'a Victor Osimhen'den haber geldi! Aylardır bekliyorlardı, yine rötar yaptı...

Bilim dünyası bu haberi konuşuyor! Nedeni henüz bilinmiyor

Bilim dünyası bu haberi konuşuyor! Nedeni henüz bilinmiyor

Arda Güler, saha içinde takım arkadaşıyla tartıştı! Kendisine bağıran Bellingham'a bu sefer sessiz kalmadı

Arda Güler, saha içinde takım arkadaşıyla tartıştı! Kendisine bağıran Bellingham'a bu sefer sessiz kalmadı

Özel hakkında fezleke! Ayrıntılar ortaya çıktı: Yargıtay üyeleri dava açmış

Özel hakkında fezleke! Ayrıntılar ortaya çıktı: Yargıtay üyeleri dava açmış

İzmir Çeşme'de yangın! Plajdan seyrettiler... 3 mahalle tahliye edildi

İzmir Çeşme'de yangın! Plajdan seyrettiler... 3 mahalle tahliye edildi

İran'da kaçırıldı, 45 bin dolar fidye isteniyor! İşkence fotoğraflarını gönderdiler

İran'da kaçırıldı, 45 bin dolar fidye isteniyor! İşkence fotoğraflarını gönderdiler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.