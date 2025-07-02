İran’da kalan uçaklar Türkiye’ye geri dönüyor! Bakan Uraloğlu duyurdu

İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim nedeniyle İran’da kalan Türk yolcu uçaklarının yurda dönüşü için harekete geçildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, uçakların Türkiye’ye getirilmesi için özel uçuş izinlerinin alındığını ve sürecin kontrollü şekilde ilerlediğini belirtti.

‘UÇAKLARIMIZI TÜRKİYE’YE GERİ GETİRİYORUZ’

Bakan Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün İranlı muhataplarıyla yürüttüğü temaslar sonucunda özel izinlerin sağlandığını aktararak, “İran – İsrail çatışmaları nedeniyle İran’da kalan uçaklarımızı Türkiye’ye geri getiriyoruz. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’müzün İranlı mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmeler sonucunda özel uçuş izinleri alınarak ekiplerimizi taşıyan uçaklar bu sabah İran’a hareket etmiştir. Türk Hava Yolları’na ait 1 uçağımız Şiraz’a, Pegasus’a ait 2 uçağımız ise Tahran ve Şiraz’a ulaşmıştır” ifadelerini kullandı.

“İLK GÜNDEN İTİBAREN GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ”

Uraloğlu, güvenlik ve teknik kontrollerin tamamlanmasının ardından uçakların dönüş sürecine geçileceğini de belirtti. Uraloğlu, “Gerekli bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Şiraz’daki Türk Hava Yolları’na ait uçak ile Tahran ve Şiraz’da bulunan Pegasus Hava Yolları’na ait 4 uçak ülkemize dönecektir. Bölgedeki ekiplerimizin ve uçaklarımızın güvenliği için ilk günden itibaren gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyoruz. Sürecin sağlıklı bir şekilde tamamlanması için İranlı yetkililer ile iletişimimizi de devam ettiriyoruz” açıklamasında bulundu.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır