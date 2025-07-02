HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İran’da kalan uçaklar Türkiye’ye geri dönüyor! Bakan Uraloğlu duyurdu

İran ile İsrail arasındaki savaşın başlamasıyla birlikte İran’dan kalan yolcu uçaklarının ülkeye dönüşü için düğmeye basıldı. Bakan Uraloğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamasında “Gerekli bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Şiraz’daki Türk Hava Yolları’na ait uçak ile Tahran ve Şiraz’da bulunan Pegasus Hava Yolları’na ait 4 uçak ülkemize dönecektir” dedi.

İran’da kalan uçaklar Türkiye’ye geri dönüyor! Bakan Uraloğlu duyurdu

İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim nedeniyle İran’da kalan Türk yolcu uçaklarının yurda dönüşü için harekete geçildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, uçakların Türkiye’ye getirilmesi için özel uçuş izinlerinin alındığını ve sürecin kontrollü şekilde ilerlediğini belirtti.

‘UÇAKLARIMIZI TÜRKİYE’YE GERİ GETİRİYORUZ’

Bakan Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün İranlı muhataplarıyla yürüttüğü temaslar sonucunda özel izinlerin sağlandığını aktararak, “İran – İsrail çatışmaları nedeniyle İran’da kalan uçaklarımızı Türkiye’ye geri getiriyoruz. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’müzün İranlı mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmeler sonucunda özel uçuş izinleri alınarak ekiplerimizi taşıyan uçaklar bu sabah İran’a hareket etmiştir. Türk Hava Yolları’na ait 1 uçağımız Şiraz’a, Pegasus’a ait 2 uçağımız ise Tahran ve Şiraz’a ulaşmıştır” ifadelerini kullandı.

“İLK GÜNDEN İTİBAREN GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ”

Uraloğlu, güvenlik ve teknik kontrollerin tamamlanmasının ardından uçakların dönüş sürecine geçileceğini de belirtti. Uraloğlu, “Gerekli bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Şiraz’daki Türk Hava Yolları’na ait uçak ile Tahran ve Şiraz’da bulunan Pegasus Hava Yolları’na ait 4 uçak ülkemize dönecektir. Bölgedeki ekiplerimizin ve uçaklarımızın güvenliği için ilk günden itibaren gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyoruz. Sürecin sağlıklı bir şekilde tamamlanması için İranlı yetkililer ile iletişimimizi de devam ettiriyoruz” açıklamasında bulundu.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika: İstanbul'da hissedilen deprem oldu!Son dakika: İstanbul'da hissedilen deprem oldu!
Sakarya'da 3 ayrı uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltıSakarya'da 3 ayrı uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Türkiye savaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakanlık duyurdu! Faaliyetleri geçici süreyle durduruldu

Bakanlık duyurdu! Faaliyetleri geçici süreyle durduruldu

Dünyanın konuştuğu ses kaydı ortaya çıktı! Azerbaycan uçağı için ‘düşürün’ talimatı

Dünyanın konuştuğu ses kaydı ortaya çıktı! Azerbaycan uçağı için ‘düşürün’ talimatı

Minik bikinisiyle verdiği pozlarla olay oldu! Mert Demir detayı

Minik bikinisiyle verdiği pozlarla olay oldu! Mert Demir detayı

Leman Dergisi yöneticilerine mali soruşturma başlatıldı

Leman Dergisi yöneticilerine mali soruşturma başlatıldı

Dede ile torunun kahreden ölümü!

Dede ile torunun kahreden ölümü!

CHP'den, Soyer'in gözaltı görüntülerine tepki

CHP'den, Soyer'in gözaltı görüntülerine tepki

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.