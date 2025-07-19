İran'da katliam gibi kaza! : 21 kişi öldü, 34 kişi yaralandı!

İran'ın Şiraz kentinde meydana gelen otobüs kazasında 21 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. Fars eyaletinin başkenti Şiraz’ın güneyinde, otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 21 kişinin yaşamını yitirdiği, 34 kişinin yaralandığı bildirildi.

21 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer, kazanın yerel saatle 11.00 sıralarında Firuzabad-Kavar kara yolunda meydana geldiğini ve ekiplerin çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Katliam gibi kazada 21 kişinin yaşamını yitirdiği, 34 kişinin yaralandığı bildirildi.

TRAFİK KAZALARINDA EN ÜST SIRALARDA

Abed ayrıca olay yerine 11 ambulans ve iki ambulans otobüsünün sevk edildiğini söyledi. Yılda yaklaşık 17 bin kişinin hayatını kaybettiği İran, yol ve sokak kazalarında en üst sıralarda yer alan ülkelerden biri.

Bu sayı, güvenlik önlemlerinin ihmal edilmesine, eski araçların kullanılmasına ve yetersiz acil servis hizmetlerine bağlanıyor.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır