İran’da kum fırtınası! 802 kişi hastanelere başvurdu, evde kalma çağrısı yapıldı

Ahvaz Cundişapur Tıp Bilimleri Üniversitesi Başkan Yardımcısı Dr. Meysem Muazi, İran’da etkisini sürdüren kum fırtınası nedeniyle hastanelere başvuranlarla ilgili açıklama yaptı. Muazi, Huzistan’ı etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle son 24 saatte kalp ve solunum yolu sorunları yaşayan 802 kişinin hastanelere başvurduğunu söyleyerek, “Bu kişilerden 92’si hastaneye yatırıldı, diğerleri ise tedavilerinin ardından taburcu edildi” dedi.

Muazi, özellikle çocuklar, hamile kadınlar, yaşlılar ve solunum yolu rahatsızlığı bulunan kişilere mümkün olduğunca evde kalmaları çağrısı yaptı. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır