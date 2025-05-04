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İran’da kum fırtınası yüzlerce kişiyi hastanelik etti

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle 802 kişinin hastanelere başvurduğu bildirildi.

İran’da kum fırtınası yüzlerce kişiyi hastanelik etti

Ahvaz Cundişapur Tıp Bilimleri Üniversitesi Başkan Yardımcısı Dr. Meysem Muazi, İran’da etkisini sürdüren kum fırtınası nedeniyle hastanelere başvuranlarla ilgili açıklama yaptı. Muazi, Huzistan’ı etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle son 24 saatte kalp ve solunum yolu sorunları yaşayan 802 kişinin hastanelere başvurduğunu söyleyerek, “Bu kişilerden 92’si hastaneye yatırıldı, diğerleri ise tedavilerinin ardından taburcu edildi” dedi.

Muazi, özellikle çocuklar, hamile kadınlar, yaşlılar ve solunum yolu rahatsızlığı bulunan kişilere mümkün olduğunca evde kalmaları çağrısı yaptı.

İran’da kum fırtınası - Dış Haberler - -

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran
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