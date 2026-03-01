İran'da, öldürülen Hamaney'in yerine Ayetullah Arafi atandı

ABD ile İran arasındaki kriz yapılan müzakere anlaşmalarına rağmen aşılamamıştı. İki taraf da birbirini tehdit ederken, ABD İran'a saldırı başlattı. ABD'nin ardından İsrail de saldırıya katıldı ve İran'ı füzelerle vurmaya başladı.

HAMANEY ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İran ise karşı saldırılarla iki ülkeye yanıt verdi. ABD ile İsrail'in ortak yaptığı bir operasyonda ise İran'ın dini lideri Ali Hamaney öldürülmüştü. Hamaney'in ölümü dünya kamuoyunda şok etkisi yaratırken, yerine kimin geçeceği merak konusu olmuştu.



Ayetullah Ali Rıza Arafi (solda) - Ali Hamaney (sağda)

HAMANEY YERİNE AYETULLAH ARAFİ GEÇİCİ OLARAK ATANDI

İran medyası Hamaney'in yerine geçecek ismi duyurdu. Buna göre Hamaney'in yerine Ayetullah Arafi geçici olarak görevlendirildi.

DEVRİM MUHAFIZLARININ YENİ KOMUTANI BELLİ OLDU

Ayrıca İran medyası Devrim Muhafızlarının yeni komutanının ise Ahmet Vahidi olduğunu duyurdu.