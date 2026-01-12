HABER

İran'da gerilim tırmanıyor! Rejim karşıtlarıyla, destekçileri karşı karşıya

İran'da hayat pahalılığına tepki olarak sokağa dökülen binlerce kişi protesto gösterisi başlatmıştı. Protestolar kısa sürede ülkenin tamamına yayılırken, yeni bir gelişme yaşandı. İran'da bu kez rejim destekçileri sokağa indi. Tahranlı yetkililerin çağrılarının ardından binlerce rejim yanlısı Tahran’ın yanı sıra Isfahan, Meşhed ve Şiraz gibi kentlerde toplandı. İşte detaylar...

İran'da 28 Aralık 2025'te hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler devam ediyor.

REJİM KARŞITLARIYLA, REJİM DESTEKÇİLERİ KARŞI KARŞIYA

Rejim kaşıtları başkent Tahran olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde protestolarını sürdürürken bu kez rejim detsekçileri sokaklara akın etti.

'AMERİKA'YA, İSRAİL'E ÖLÜM' SLOGANLARI

Tahranlı yetkililerin çağrılarının ardından binlerce rejim yanlısı Tahran’ın yanı sıra Isfahan, Meşhed ve Şiraz gibi kentlerde toplandı. Başkent Tahran'da Enghelab Meydanı'na doğru yürüyüşe geçen ve İran dini lideri Ali Hamaney’in posteri ve İran bayrakları taşıyan rejim yanlıları "Amerika'ya ölüm!" ve "İsrail'e ölüm!" sloganları attı.

HAYAT PAHALILIĞINA TEPKİ OLARAK SOKAĞA DÖKÜLMÜŞLERDİ

İran'da protestolar hayat pahalılığına tepki olarak 28 Aralık 2025'te başlamış ve kısa sürede hükümet karşıtı protestolara dönmüştü. Öğrencilerin de 30 Aralık'ta katıldığı gösteriler büyük şehirlere de yayılmış, 2 Ocak'ta kimliği belirsiz silahlı gruplar sokaklarda görülmeye başlanmıştı.

