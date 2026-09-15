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İran’da yolcu uçağında panik anları: Kabinin tavanı çöktü

İran’da kalkıştan kısa süre sonra motor arızası veren yolcu uçağının kabin bölümünde tavan çöktü. Yolcuların büyük korku ve panik yaşadığı olayın ardından uçak, havalimanına acil iniş yaptı.

İran’da yolcu uçağında panik anları: Kabinin tavanı çöktü

İran’da yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı. Meşhed’den Kirmanşah kentine sefer yapan Sepehran Airlines’a ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra lastiğinin patlaması üzerine motor arızası verdi.

BAGAJLAR YOLCULARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Kısa süre sonra şiddetli sarsıntı başlayan uçağın kabin bölümünde tavan çöktü. Çok sayıda bagaj yolcuların üzerine düştü. Yolcular, korku ve panikle çığlık atmaya başladı.

İran’da yolcu uçağında panik anları: Kabinin tavanı çöktü 1

ACİL İNİŞ YAPTI

Olayın ardından uçak, Meşhed Havalimanı’na dönerek acil iniş yaptı. Uçağın güvenli şekilde iniş yaptığı ve olayda yaralanan olmadığı bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran yolcu uçaği
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