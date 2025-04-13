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İran'dan ABD müzakereleriyle ilgili açıklama

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile Umman'da yapılan dolaylı görüşmelerin olumlu ve karşılıklı saygıya dayalı bir ortamda gerçekleştiğini belirtti.

İran'dan ABD müzakereleriyle ilgili açıklama

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile Umman'da yapılan dolaylı görüşmelerle ilgili açıklamada bulundu. Arakçi, görüşmelerin olumlu ve karşılıklı saygıya dayalı bir ortamda gerçekleştiğini söyledi.

ABD ile Umman'da yapılan dolaylı görüşmeler sonrasında İran medyasına konuşan Arakçi, “Görüşmeler sakin ve karşılıklı saygıya dayalı bir atmosferde gerçekleşti. Her iki taraf da karşılıklı olarak kabul edilebilir bir anlaşmaya doğru ilerlemeye istekli olduğunu gösterdi ancak bu süreç kolay değil ve her iki tarafın da gerekli iradeyi göstermesi gerekiyor. Bir sonraki toplantı anlaşma çerçevelerine odaklanacak. Hiçbir taraf zaman kaybetmeye çalışmıyor. ABD tarafı adil bir anlaşma için kararlılık göstermeye çalıştığını gösterdi” ifadelerini kullandı.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran abd
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