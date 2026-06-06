İran'dan ABD'nin saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD ordusunun Sirik bölgesi ve Keşm Adası'ndaki sahil gözetleme ile radar tesislerine yönelik gerçekleştirdiği saldırı kınandı. Vurulan tesislerin, ülke sınırlarının ve uluslararası su yollarındaki deniz trafiğinin güvenliğini sağlamakla görevli olduğu belirtilerek, söz konusu eylemin ateşkesin açık bir ihlali ile İran'ın ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik bir saldırı olduğu ifade edildi.

'MEŞRU MÜDAFAA ÇERÇEVESİNDE YANIT VERİLDİ'

ABD'nin bu eyleminin uluslararası hukukun temel ilkelerini ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nı hiçe saydığı vurgulanan açıklamada, İran Silahlı Kuvvetleri'nin meşru müdafaa hakkı çerçevesinde bu eyleme orantılı ve etkili bir yanıt verdiği, saldırganların hedeflerine ulaşmasına izin verilmediği kaydedildi. Washington yönetiminin bölgedeki tansiyonu düşürme niyetinde olmadığı belirtilerek, olası bir gerilimin tırmanmasından ve bu yasa dışı eylemlerin tüm sonuçlarından ABD hükümetinin sorumlu olacağı uyarısı yapıldı.

BÖLGE ÜLKELERİNE VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLERE ÇAĞRI

BM Şartı'nın 51'inci maddesi uyarınca İran'ın meşru müdafaa hakkına vurgu yapılan açıklamada, bölge ülkelerine de 'iyi komşuluk' ilkesi hatırlatıldı. Komşu ülkelerden, sınırlarının ve imkanlarının İran'a yönelik saldırgan eylemler için kullanılmasına izin vermemeleri talep edildi.

Bakanlık ayrıca, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi ve diğer uluslararası kurumlara seslenerek, ABD'nin bu ateşkes ihlaline ve yasa dışı eylemlerine karşı derhal etkili bir tepki göstermeleri, bölge ve dünya barışını tehdit eden bu adımların normalleşmesini engellemeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır