İran'dan ağır darbe! ABD'nin havadaki gözü parçalara ayrıldı

İran'ın Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne cuma günü düzenlediği füze saldırısında 2'si ağır 10 ABD askeri yaralanmış, ABD'ye ait yakıt ikmal uçakları zarar görmüştü.

UÇAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Askeri yetkililere yakın kaynaklar, üsse düzenlenen saldırıda ağır hasar alan E-3 Sentry uçağına ait görüntüleri bugün kamuoyuyla paylaştı. Görüntülerde, kullanılamaz hale gelen uçağın arka kısmı ile kanatlarının ciddi şekilde hasar aldığı dikkat çekti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari Cuma günü yaptığı açıklamada, Gerçek Vaad 4 Operasyonu'nun 83'üncü dalgası kapsamında "ABD'nin El-Zafra Hava Üssü, El-Udeyri helikopter üssü ile Ali el-Salem Hava Üssü'ndeki nakliye uçakları ve İHA hangarları, ABD'ye ait jet ve savaş uçaklarının yakıt depoları ile Şeyh İsa Hava Üssü'ndeki Patriot sisteminin bakım ve hangarları, uzun ve orta menzilli, katı ve sıvı yakıtlı, çoklu savaş başlıklı füzeler ve kamikaze İHA'larla vuruldu" ifadelerini kullanmıştı.

YAKIT İKMAL UÇAKLARI DA ZARAR GÖRDÜ

ABD basını ise hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İran'ın Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne düzenlediği füze saldırısında 2'si ağır 10 ABD askerinin yaralandığını ve ABD'ye ait yakıt ikmal uçaklarının zarar gördüğünü bildirilmişti.

