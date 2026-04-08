İran'dan ateşkes için Lübnan şartı: "Saldırılar sürerse çekiliriz"

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının ardından İran’dan ABD ile sağlanan iki haftalık ateşkese ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. İran basınına konuşan bir kaynak, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde İran’ın ateşkesten çekileceğini bildirdi. Tahran yönetiminin ateşkesten çekilme ihtimalini ciddi şekilde değerlendirdiğini belirten kaynak, İran ordusunun da söz konusu saldırılara karşılık vermek üzere hedef belirleme çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

İRAN'DAN LÜBNAN ŞARTI

Kaynak ayrıca ABD'ye yönelik sert ifadeler kullanarak, "İki haftalık ateşkes planı kapsamında ABD, Lübnan’daki direnişe yönelik olanlar da dahil tüm cephelerde çatışmaların durdurulmasını kabul etti ancak Siyonist rejim bu sabah ateşkesi açık şekilde ihlal ederek Lübnan’a yönelik yoğun saldırılar gerçekleştirdi. ABD, bölgedeki azgın köpeğini kontrol edemiyorsa, İran bu konuda ona yardımcı olur, hem de güç kullanarak" dedi.

Trump ise Lübnan hakkında, "Hizbullah yüzünden. Onlar anlaşmaya dahil edilmediler. O da halledilecek. Sorun yok." açıklamasını yaptı.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail'in bugün Lübnan'daki çeşitli noktalara yönelik düzenlediği hava saldırısı, ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmaların başladığı tarihten bu yana Lübnan'a yönelik gerçekleştirilen en şiddetli saldırı olarak değerlendiriliyor.

İsrail medyasının askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre saldırıda 50 savaş uçağı, 10 dakika içinde 100 hedefe yaklaşık 160 bomba atmıştı. Lübnan Sağlık Bakanı Rakan Nassereddine ise yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan genelinde düzenlediği hava saldırılarında onlarca kişinin hayatını kaybettiğini ve yüzlerce kişinin yaralandığını ifade etmişti.



Lübnan Kızılhaçı Genel Sekreteri Georges Kettaneh ise ülkedeki durumu "felaket" şeklinde nitelendirerek çok sayıda kişinin enkaz altında olduğunu ve bazı bölgelerde binaların tamamen çöktüğünü belirtmişti.

GEÇİCİ ATEŞKES

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da saat 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak, Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır