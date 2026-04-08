İran'dan ateşkes için Lübnan şartı: "Saldırılar sürerse çekiliriz"

ABD ile İran, 15 günlük geçici ateşkesin kabul edilmesinin ardından kapsamlı bir anlaşmaya varılması için Cuma günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da görüşmelere başlayacak. Ancak İran basınına konuşan bir kaynak, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde Tahran yönetiminin ABD ile sağlanan iki haftalık ateşkesten çekileceğini söyledi. Trump ise Lübnan için, "Hizbullah yüzünden. Onlar anlaşmaya dahil edilmediler. O da halledilecek" açıklamasını yaptı.

İran'dan ateşkes için Lübnan şartı: "Saldırılar sürerse çekiliriz"

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının ardından İran’dan ABD ile sağlanan iki haftalık ateşkese ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. İran basınına konuşan bir kaynak, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde İran’ın ateşkesten çekileceğini bildirdi. Tahran yönetiminin ateşkesten çekilme ihtimalini ciddi şekilde değerlendirdiğini belirten kaynak, İran ordusunun da söz konusu saldırılara karşılık vermek üzere hedef belirleme çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

İRAN'DAN LÜBNAN ŞARTI

Kaynak ayrıca ABD'ye yönelik sert ifadeler kullanarak, "İki haftalık ateşkes planı kapsamında ABD, Lübnan’daki direnişe yönelik olanlar da dahil tüm cephelerde çatışmaların durdurulmasını kabul etti ancak Siyonist rejim bu sabah ateşkesi açık şekilde ihlal ederek Lübnan’a yönelik yoğun saldırılar gerçekleştirdi. ABD, bölgedeki azgın köpeğini kontrol edemiyorsa, İran bu konuda ona yardımcı olur, hem de güç kullanarak" dedi.

Trump ise Lübnan hakkında, "Hizbullah yüzünden. Onlar anlaşmaya dahil edilmediler. O da halledilecek. Sorun yok." açıklamasını yaptı.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail'in bugün Lübnan'daki çeşitli noktalara yönelik düzenlediği hava saldırısı, ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmaların başladığı tarihten bu yana Lübnan'a yönelik gerçekleştirilen en şiddetli saldırı olarak değerlendiriliyor.

İran dan ateşkes için Lübnan şartı: "Saldırılar sürerse çekiliriz" 1

İsrail medyasının askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre saldırıda 50 savaş uçağı, 10 dakika içinde 100 hedefe yaklaşık 160 bomba atmıştı. Lübnan Sağlık Bakanı Rakan Nassereddine ise yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan genelinde düzenlediği hava saldırılarında onlarca kişinin hayatını kaybettiğini ve yüzlerce kişinin yaralandığını ifade etmişti.
İran dan ateşkes için Lübnan şartı: "Saldırılar sürerse çekiliriz" 2

Lübnan Kızılhaçı Genel Sekreteri Georges Kettaneh ise ülkedeki durumu "felaket" şeklinde nitelendirerek çok sayıda kişinin enkaz altında olduğunu ve bazı bölgelerde binaların tamamen çöktüğünü belirtmişti.

İran dan ateşkes için Lübnan şartı: "Saldırılar sürerse çekiliriz" 3

GEÇİCİ ATEŞKES

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da saat 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

İran dan ateşkes için Lübnan şartı: "Saldırılar sürerse çekiliriz" 4

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

İran dan ateşkes için Lübnan şartı: "Saldırılar sürerse çekiliriz" 5

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak, Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Trump duyurdu: "İran'a saldırıları 2 hafta boyuncu askıya alıyorum"

ABD-İran savaşında iki haftalık ateşkes kararı! Hürmüz Boğazı...

VAR kayıtlarında dikkat çeken diyalog! Abdülkerim Bardakcı ile Cihan Aydın'ın konuşması ortaya çıktı

Elektronik kelepçeyi umursamadı babasına koştu! Polis yoğun bakıma geldi

Petrol fiyatı sert düştü: Benzin ve motorinde büyük indirim beklentisi

ŞOK'a Samsung çift kapı buzdolabı geliyor!

