İran'dan çarpıcı ABD iddiası! Yapılan operasyona işaret edildi: Hedeflerinde orası varmış

ABD’nin, kayıp pilotun kurtarılması operasyonu sırasında İsfahan’daki nükleer tesislerden birine sızmaya çalıştığı ancak başarısız olduğu bildirildi. İran'dan Yapılan açıklamada “Bulgular, ABD’nin İsfahan’da gerçekleştirmek istediği özel operasyonun, İsfahan'daki nükleer tesislerden birine sızılması ve saldırı gerçekleştirilmesinin amaçlandığını gösteriyor.” denildi.

İran Devlet Televizyonu, ABD'nin İsfahan’da düzenlediği kurtarma operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

NÜKLEER TESİS İDDİASI

Devlet Televizyonu, İran tarafından düşürülen F-15 savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu bulmak için ABD'nin düzenlediği operasyona ilişkin, “Bulgular, ABD’nin İsfahan’da gerçekleştirmek istediği özel operasyonun, İsfahan'daki nükleer tesislerden birine sızılması ve saldırı gerçekleştirilmesinin amaçlandığını gösteriyor.” açıklamasında bulundu.

"ABD'Lİ ASKERLER TUZAĞA ÇEKİLDİ"

ABD’nin C-130 nakliye uçaklarından birisini İsfahan’daki nükleer tesislerinden birine yakın bir noktada bulunan terkedilmiş havalimanına indirdiğini ve bu sırada İran silahlı güçlerinin beklemede kalarak ABD’li askerleri tuzağa çektiğinin öne sürüldüğü açıklamada, “İkinci nakliye uçağı da havalimanını yaklaşınca İran silahlı güçleri ateş açmaya başladı. Bu sırada iniş yaparken pistten çıkan ilk nakliye uçağındaki ABD’li askerler uçaktan ayrılarak İran askerlerinin hedefi haline geldi.” ifadelerine yer verildi.

Devlet Televizyonu ayrıca, nükleer tesislere sızma operasyonunun ABD’li askerleri kurtarma operasyonuna dönüştüğünü öne sürerek, ABD’nin, nakliye uçakları dahil birçok ekipmanı İran’ın eline geçmemesi için bombaladığını belirtti.

07 Nisan 2026
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

