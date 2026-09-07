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İran'dan çok net Hürmüz Boğazı açıklaması: "Yasaklı bölge ilan edeceğiz"

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, İran’ın gelecek günlerde Hürmüz Boğazı çevresinde ABD’nin bölgedeki ablukasının başladığı alandan Basra Körfezi’nin iç kesimlerine uzanan bir "yasaklı bölge" ilan edeceğini ve buradan geçen ticari gemilerin yaptırım listesine alınacağını bildirdi. Rızai, Umman ile Hürmüz Boğazı’ndan geçiş güzergahlarına ilişkin anlaşmaya varıldığını açıkladı.

İran'dan çok net Hürmüz Boğazı açıklaması: "Yasaklı bölge ilan edeceğiz"

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Tahran yönetiminin yakın zamanda Hürmüz Boğazı çevresinde bir "yasaklı bölge" ilan edeceğini açıkladı.

İRAN HÜRMÜZ BOĞAZI ÇEVRESİNİ YASAKLI BÖLGE İLAN EDECEK

Rızai, söz konusu bölgenin ABD Donanması tarafından ilan edilen abluka alanından başlayarak Basra Körfezi’nin iç kesimlerine kadar uzanacağını belirtti. İranlı yetkili, bu bölgeye girmeye çalışacak herhangi bir ticari geminin yaptırım listesine alınacağını söyledi.

İran dan çok net Hürmüz Boğazı açıklaması: "Yasaklı bölge ilan edeceğiz" 1

"İRAN’IN YÖNETECEĞİ YENİ ULUSLARARASI KORİDOR GELECEK GÜNLERDE AÇIKLANACAK"

Hürmüz Boğazı’ndaki uluslararası deniz taşımacılığına ilişkin Umman ile yürütülen görüşmelere de değinen Rızai, tarafların bölgeden geçişlerde kullanılacak güzergahlar konusunda anlaşmaya vardığını ve mutabakatın önümüzdeki günlerde imzalanacağını ifade etti. Rızai, "İran’ın yöneteceği yeni uluslararası koridor, kardeş ülke Umman ile birlikte belirlendi ve gelecek günlerde açıklanacak" dedi.
Rızai, ABD’nin ablukası ve ekonomik yaptırımları nedeniyle İran’da temel ihtiyaç maddelerinde kıtlık yaşandığı yönündeki uluslararası basın haberlerinin ise gerçeği yansıtmadığını belirtti.

İran dan çok net Hürmüz Boğazı açıklaması: "Yasaklı bölge ilan edeceğiz" 2

"AMERİKA’NIN MUTABAKATTAN ÇEKİLMESİ BİZİ YENİ BİR YOLA SOKTU"

ABD Başkanı Donald Trump’ın Haziran ayında taraflar arasında imzalanan mutabakat zaptından çekildiğini söyleyen Rızai, bu kararın Tahran’ı savaş ve müzakere stratejisinde değişikliğe gitmeye yönelttiğini söyledi. Rızai, "Trump mutabakattan çekildikten sonra, savaş ve müzakere alanında yeni bir strateji benimsememiz gerektiği sonucuna vardık. Amerika’nın mutabakattan çekilmesi bizi yeni bir yola soktu" ifadelerini kullandı.

İran dan çok net Hürmüz Boğazı açıklaması: "Yasaklı bölge ilan edeceğiz" 3

"İRAN YAPIMI GEMİSAVAR FÜZEMİZİ İLK KEZ TEST ETTİK"

Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri aynı zamanda 48 saat önce bir Amerikan gemisine karşı İran yapımı bir gemisavar füzesini ilk kez test ettiklerini bildirdi. Rızai, "Bu özel füze Amerikalılara cehennemi yaşattı ve kaçmak zorunda kaldılar" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran Umman abd Hürmüz Boğazı
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