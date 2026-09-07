ABD'de havalimanında korkunç uçak kazası: 5 kişi öldü

Amazon’a ait Boeing 767 tipi bir kargo uçağı iniş sırasında pistten çıktı. Havalimanı yetkilileri, uçağın "çapraz pistten çıkarak havalimanının kuzeybatı ucunda hareketsiz kaldığını" açıkladı.

ABD'DE KORKU DOLU ANLAR: UÇAK ALEV ALDI

Sosyal medyada paylaşılan ilk görüntülerde dev kargo uçağının pist dışındaki yolun ortasına yan bir şekilde yattığı ve hala sağlam duran gövdesinden siyah dumanların yükseldiği görüldü.

Yerel medyaya bilgi veren Federal Havacılık İdaresi yetkilileri, Porto Riko'nun San Juan kentinden kalkan uçağın Miami'deki havalimanına iniş yaparken pistten çıktığını açıkladı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Feci kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken, incelemeler sürüyor.

UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), kazanın ardından havalimanındaki uçuşların yerel saatle 16.30’a kadar askıya alındığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Havalimanındaki tüm pist ve taksi yollarının ulaşıma kapatıldığı, Miami-Dade İtfaiye ve Kurtarma ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtildi.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy de Miami Uluslararası Havalimanı’nı kullanan yolcuların uçuşlarda gecikmeler ve muhtemel iptallerle karşılaşabileceğini ifade etti.