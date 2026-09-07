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Eskişehir'de sanayi sitesindeki dükkanda korkutan yangın

Eskişehir'de Baksan Sanayi Sitesi'nde bulunan yapı malzemeleri dükkanında çıkan yangın paniğe neden oldu. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, alevlere itfaiyenin yanı sıra TOMA ile de müdahale edildi.

Eskişehir'de sanayi sitesindeki dükkanda korkutan yangın

Yangın, Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'ndeki Baksan Sanayi Sitesi 128/8 numarada yer alan yapı malzemeleri satan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dükkandan henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar ve alevler yükselmeye başladı.

Eskişehir de sanayi sitesindeki dükkanda korkutan yangın 1

ESKİŞEHİR'DE SANAYİ SİTESİNDEN ALEVLER YÜKSELDİ

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yangın bölgesine gelen ekipler alevlere hızla müdahale ederken, söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA araçları da destek verdi.

Eskişehir de sanayi sitesindeki dükkanda korkutan yangın 2

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet Ali Çelik koordinasyonunda çalışmalar yürütülürken, yangının sıçrama riskine karşı çevredeki dükkanların önünde bulunan araçlar olay yerinden çektirildi.

Eskişehir de sanayi sitesindeki dükkanda korkutan yangın 3

"ÇOCUKLA BİSİKLETLE GEZERKEN DUMAN GÖRDÜK"

Yangını fark eden mahalle sakinlerinden Bedin Gücüyener, olay anını anlatarak, "Yangını yaklaşık bir saat önce çocukla bisikletle gezerken fark ettik. Duman gördük, ardından ambulans ve itfaiye sirenlerini duyunca olayın büyük olduğunu anladık. Yangın hâlâ yoğun şekilde devam ediyor. Burada yapı malzemeleri, oto ekspertiz ve sünger satan yerler var; yani kimyasal ve inşaat malzemeleri bulunuyor" ifadelerini kullandı.
Yangına müdahale devam ediyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Eskişehir
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