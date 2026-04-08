HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İran'dan Lübnan uyarısı: "Saldırıların sürmesi halinde ateşkesten çekiliriz"

İran basınına konuşan bir kaynak, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde Tahran yönetiminin ABD ile sağlanan iki haftalık ateşkesten çekileceğini söyledi.

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının ardından İran’dan ABD ile sağlanan iki haftalık ateşkese ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. İran basınına konuşan bir kaynak, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde İran’ın ateşkesten çekileceğini bildirdi.

İRANLI KAYNAKLARDAN 'ATEŞKES SONA ERER' UYARISI

Tahran yönetiminin ateşkesten çekilme ihtimalini ciddi şekilde değerlendirdiğini belirten kaynak, İran ordusunun da söz konusu saldırılara karşılık vermek üzere hedef belirleme çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
Kaynak ayrıca ABD'ye yönelik sert ifadeler kullanarak, "İki haftalık ateşkes planı kapsamında ABD, Lübnan’daki direnişe yönelik olanlar da dahil tüm cephelerde çatışmaların durdurulmasını kabul etti ancak Siyonist rejim bu sabah ateşkesi açık şekilde ihlal ederek Lübnan’a yönelik yoğun saldırılar gerçekleştirdi. ABD, bölgedeki azgın köpeğini kontrol edemiyorsa, İran bu konuda ona yardımcı olur, hem de güç kullanarak" dedi.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A YÖNELİK HAVA SALDIRISI

İsrail'in bugün Lübnan'daki çeşitli noktalara yönelik düzenlediği hava saldırısı, ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmaların başladığı tarihten bu yana Lübnan'a yönelik gerçekleştirilen en şiddetli saldırı olarak değerlendiriliyor. İsrail medyasının askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre saldırıda 50 savaş uçağı, 10 dakika içinde 100 hedefe yaklaşık 160 bomba atmıştı. Lübnan Sağlık Bakanı Rakan Nassereddine ise yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan genelinde düzenlediği hava saldırılarında onlarca kişinin hayatını kaybettiğini ve yüzlerce kişinin yaralandığını ifade etmişti. Lübnan Kızılhaçı Genel Sekreteri Georges Kettaneh ise ülkedeki durumu "felaket" şeklinde nitelendirerek çok sayıda kişinin enkaz altında olduğunu ve bazı bölgelerde binaların tamamen çöktüğünü belirtmişti.

08 Nisan 2026
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Lübnan abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.