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İran’dan tahliye edilen Ummanlı kafile uçakla Trabzon’dan ülkelerine dönüyor

İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve İran’ın karşılık vermesiyle bölgedeki güvenlik durumu giderek kötüleşirken, Umman Sultanlığı İran’daki vatandaşlarını tahliye etmeye devam ediyor.

İran’dan tahliye edilen Ummanlı kafile uçakla Trabzon’dan ülkelerine dönüyor

İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve İran’ın karşılık vermesiyle bölgedeki güvenlik durumu giderek kötüleşirken, Umman Sultanlığı İran’daki vatandaşlarını tahliye etmeye devam ediyor. Van’ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı’ndan tahliye edilen Umman vatandaşları otobüsle geldikleri Trabzon’dan havayoluyla memleketlerine dönüyor.

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TRABZON'DAN UÇAKLA ÜLKELERİNE DÖNDÜLER

İran hava sahasının uçuşlara kapatılmasıyla birlikte birçok ülke vatandaşlarını kara yoluyla tahliye yoluna gitti. Bu kapsamda Umman, İran’da bulunan vatandaşlarını tahliye etmek üzere Van’ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı’na otobüs gönderdi. Kapıköy Gümrük Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan Umman kafilesi, otobüsle Trabzon’a geldi. Trabzon Havalimanı Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali önünden otobüslerden inen Umman kafilesi, Dış Hatlar Terminali önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

DÖNÜŞ KAFİLESİNDE TOPLAM 288 KİŞİ YER ALDI

Trabzon’da turistik amaçlı bulunan Umman vatandaşlarının da yer aldığı dönüş kafilesinde toplam 288 kişi bulunurken, Ummanlılalar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından peronda kendilerini bekleyen uçağa bindiler.

(İHA)

20 Haziran 2025
20 Haziran 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Trabzon İran Umman tahliye
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