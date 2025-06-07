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İran'dan Trump'ın kararına tepki! "İnsan hakları normlarına aykırı"

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın, aralarında İran’ın da bulunduğu 12 ülkenin vatandaşlarının ABD’ye girişini yasaklayan kararına tepki gösterdi. Kararın, uluslararası insan hakları normlarına aykırı olduğu ve ayrımcılık yasağını ihlal ettiği aktarıldı.

İran'dan Trump'ın kararına tepki! "İnsan hakları normlarına aykırı"

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran dahil 12 ülkenin vatandaşlarına ABD’ye giriş yasağı getirmesinin, insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu bildirdi. Yapılan yazılı açıklamada, “ABD hükümetinin İran vatandaşlarını yalnızca dini inançları ve milliyetleri nedeniyle ülkeye almama kararı, İran halkına ve Müslümanlara yönelik derin bir düşmanlığın göstergesidir” ifadelerine yer verildi.

"İNSAN HAKLARI NORMLARINA AYKIRI"

Açıklamada ayrıca kararın, uluslararası insan hakları normlarına aykırı olduğu, ayrımcılık yasağını ihlal ettiği ve ABD’ye bu konuda uluslararası düzeyde sorumluluk yüklediği belirtildi.

Tahran yönetimi, Birleşmiş Milletler (BM) ve küresel insan hakları kuruluşlarına çağrıda bulunarak, ABD’nin tek taraflı ve ayrımcı yaklaşımlarına açıkça karşı çıkmaları gerektiğini kaydetti. İran, vatandaşlarının haklarını korumak için gerekli diplomatik ve hukuki adımları atacağını da duyurdu.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran ABD Amerika Birleşik Devletleri trump
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