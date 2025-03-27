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İran'dan Trump’ın mektubuna yanıt

27.03.2025 23:04
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’e hitaben yazdığı mektuba resmi yanıtın Umman aracılığıyla iletildiğini duyurdu.

İran'dan Trump’ın mektubuna yanıt

İran, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’e hitaben yazdığı mektuba resmi yanıt verdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi yaptığı açıklamada, Trump’ın mektubuna verilen yanıtın Umman aracılığıyla iletildiğini duyurdu. Arakçi, İran’ın yanıtının dün gönderildiğini belirterek, "Bu resmi yanıt, mevcut duruma ilişkin İran’ın görüşlerini ve Trump’ın mektubuna detaylı açıklamalar içeren bir yazıyı kapsamaktadır" dedi.

İran’ın maksimum baskı ve askeri tehditler altında doğrudan müzakere etmeyeceğini vurgulayan Arakçi, "Ancak geçmişte olduğu gibi dolaylı müzakereler devam edebilir. Bu tür görüşmeler hem eski Cumhurbaşkanı Ruhani’nin hem de merhum Cumhurbaşkanı Reisi’nin hükümetleri döneminde yürütülmüştü" ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN HAMANEY'E MEKTUP

ABD Başkanı Donald Trump, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'e mektup göndermiş ve mektubunda İran'la bir nükleer anlaşmayı müzakere etmek istediğini söyleyerek, "Umarım müzakere edersiniz dedim. Çünkü bu İran için çok daha iyi olacak. Bence onlar da mektubu bekliyorlar. Diğer alternatif ise bir şeyler yapmak zorunda olduğumuzdur. Çünkü başka bir nükleer silaha izin veremezsiniz" demişti.

Ardından Trump'ın mektubu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'ın Danışmanı Enver Gargaş tarafından Hamaney'e iletilmişti. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, devlet televizyonunda katıldığı bir programda Trump’ın mektubuna ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Mektup ağırlıklı olarak tehdit içeriyor ancak sözde bazı fırsatların da var olduğunu iddia ediyor. Mektubun tüm yönleri üzerinde çalıştık ve her noktasını dikkatle inceledik. Verilecek yanıtta tüm bu yönler dikkate alınacak ve hem tehditleri hem de fırsatları göz önünde bulundurulacak" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran trump
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