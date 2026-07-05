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İran'dan yeni mesaj: "ABD ile barışımız yok ve İsrail’i resmi olarak tanımayacağız"

İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ile yaptığı görüşmede, "ABD ile barışımız yok ve İsrail’i resmi olarak tanımayacağız." açıklamasını yaptı.

İran'dan yeni mesaj: "ABD ile barışımız yok ve İsrail’i resmi olarak tanımayacağız"

İran devlet televizyonuna göre, Kalibaf, başkent Tahran’da Derviş ile görüştü.

Görüşmede Kalibaf, Müslümanlara ve "Direniş Cephesi"ne gerektiğinde füze gerektiğinde de siyasi destek vereceklerini belirterek, "ABD ile barışımız yok ve İsrail’i resmi olarak tanımayacağız." ifadelerini kullandı.

"İRAN İÇİN ZAFER ABD İÇİN YENİLGİDİR"

Diplomasinin, askeri kazanımları koruyup kalıcı hale getirebilmesi gerektiğini söyleyen Kalibaf, "Şehit imamın intikamı Kudüs’ün özgürlüğüdür." dedi.

İran dan yeni mesaj: "ABD ile barışımız yok ve İsrail’i resmi olarak tanımayacağız" 1

Derviş ise, İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptının "Direniş Cephesi" için bir zafer olduğunu vurgulayarak, "Mutabakatın her bir maddesi İran için zafer ABD için yenilgidir." diye konuştu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail abd
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