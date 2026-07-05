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Yer: Şile! Yasağa rağmen denize girip akıntıya kapıldılar: 1 ölü, 2 kişi kayıp

İstanbul Şile'de yoğun dalga ve akıntı nedeniyle alınan tedbirlere rağmen iki ayrı noktada denize giren üç kişi akıntıya kapıldı. Olaylarda suda boğulan Ahmet Can Yavuz'un cansız bedenine ulaşılırken, kayıp 2 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.

Yer: Şile! Yasağa rağmen denize girip akıntıya kapıldılar: 1 ölü, 2 kişi kayıp

Şile Kaymakamlığı, bugün saat 11.00 itibarıyla Ayazma Plajı ve Ağva Merkez Plajı dışındaki tüm sahillerde denize girişleri yasakladı.

Yer: Şile! Yasağa rağmen denize girip akıntıya kapıldılar: 1 ölü, 2 kişi kayıp 1

Yasağın ardından Sofular Mağarası mevkisinde denize giren İsa Bodur'un (24) suda kaybolduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Yer: Şile! Yasağa rağmen denize girip akıntıya kapıldılar: 1 ölü, 2 kişi kayıp 2
Bu sırada Akçakese Köy Ağzı mevkisinden de 2 kişinin denizde kaybolduğu ihbarı yapıldı. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri arama çalışmalarını denizden ve havadan sürdürdü.

Yer: Şile! Yasağa rağmen denize girip akıntıya kapıldılar: 1 ölü, 2 kişi kayıp 3

CENAZESİ SUDA BULUNDU

Akçakese Sahili'nde denize giren Ahmet Can Yavuz ile Umut Gümüş için yürütülen çalışmalarda Ahmet Can Yavuz'un cansız bedenine saat 13.30 sıralarında ulaşıldı. Sahil Güvenlik botuyla Şile Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen Yavuz'un cenazesi, Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yer: Şile! Yasağa rağmen denize girip akıntıya kapıldılar: 1 ölü, 2 kişi kayıp 4

Sofular Mağarası mevkisinde kaybolan İsa Bodur ile Akçakese Köy Ağzı mevkisinde kaybolan Umut Gümüş'ü arama çalışmaları sürüyor.

Yer: Şile! Yasağa rağmen denize girip akıntıya kapıldılar: 1 ölü, 2 kişi kayıp 5

Yer: Şile! Yasağa rağmen denize girip akıntıya kapıldılar: 1 ölü, 2 kişi kayıp 6
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şile deniz boğulma
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