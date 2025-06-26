İran dini lideri Hamaney'den ateşkes sonrası ilk açıklama! "ABD, İsrail'in yok olacağını hissettiği için savaşa girdi"

İsrail'in İran'a saldırmasından sonra iki ülke arasında patlak veren gerilim 12 gün sürdü. Savaş sürecinde İsrail'e açık destek veren ABD, İran'ın 3 nükleer tesisini vurarak savaşa fiilen dahil olmuştu.

SAVAŞIN 12'NCİ GÜNÜNDE ATEŞKES KARARI ÇIKMIŞTI

İki ülke arasında her gün onlarca bomba atılırken, İsrail saldırılarda ciddi yaralar almış ve savaşın 12'nci gününde ateşkes kararı çıkmıştı.

"ABD, İSRAİL'İN YOK OLACAĞINI HİSSETTİĞİ İÇİN SAVAŞA GİRDİ"

İran dini lideri Hamaney ateşkes kararının ardından ilk kez açıklamalarda bulundu. ABD'ye ve İsrail'e karşı zafer kazandıklarını aktaran Hamaney, "Amerika rejimi, Siyonist rejimin tamamen yok olacağını hissettiği için doğrudan savaşa girdi. Onu kurtarmak için girdi, ancak hiçbir başarı elde edemedi" dedi.

Hamaney açıklamasının devamında "İslam Cumhuriyeti kazandı ve karşılığında Amerika'ya ağır bir tokat attı. Amerika’nın önemli El-Udeyd Üssüne saldırdı bu küçük bir olay değil, büyük bir şey" ifadelerini kulandı.

Hamaney ayrıca kendilerine yapılacak her saldırıya karşılık ABD üslerini defalarca hedef alarak karşılık vereceklerini söyledi.