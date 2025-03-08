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  4. İran Dini Lideri Hamaney'den Trump'a sert yanıt! "Kesinlikle kabul etmeyeğiz"

İran Dini Lideri Hamaney'den Trump'a sert yanıt! "Kesinlikle kabul etmeyeğiz"

08.03.2025 19:23
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İran Dini Lideri Hamaney'den Trump'ın açıklamalarına cevap geldi. ABD için 'zorba ülke' ifadesini kullanan Hamaney "Füze programımızı durdurmamızı istiyorlar. Kesinlikle kabul etmeyeceğiz." dedi.

İran Dini Lideri Hamaney'den Trump'a sert yanıt! "Kesinlikle kabul etmeyeğiz"

Hamaney, Tahran'da eski ve yeni üst düzey sivil ve askeri yetkililerin katıldığı iftar programında konuştu. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile müzakere çağrısına değinen Hamaney, "Bazı zorba hükümetlerin müzakere ısrarı meseleyi çözmek için değil, tahakküm kurmak içindir. 'Karşı tarafa müzakere adıyla taleplerimizi dayatalım, kabul ederlerse iyi fakat kabul etmezlerse müzakere masasından uzaklaştılar deriz' diyorlar." ifadelerini kullandı.

Washington'un müzakere ile yeni taleplerini dayatmak istediğini söyleyen Hamaney, "Mesele yalnızca nükleer değil, onlar ülkenin savunma ve uluslararası kapasitesiyle ilgili yeni talepler gündeme getiriyorlar. Bu yeni talepler kesinlikle İran tarafından kabul edilmeyecektir. Halk üzerinde baskı kurabilmek için müzakereden söz ediyorlar. Bu müzakere değil, tahakkümdür." değerlendirmesinde bulundu.

Nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları Almanya, Fransa ve İngiltere'nin nükleer meseleyle ilgili ülkesi aleyhindeki açıklamalarına da işaret eden Hamaney, "İran'ın anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini söylüyorlar. Peki siz taahhütlerinizi yerine getirdiniz mi? Başından beri yerine getirmediniz. ABD ayrıldıktan sonra bir şekilde telafi edeceğinize söz verdiniz fakat sözünüzü tutmadınız." diye konuştu.

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"Utanmazlığın bir sınırı var" diyen Hamaney, "Hükümet bir yıl sabretti, sonra Meclis bir yasa çıkardı. Başka çare kalmamıştı. Şimdi de aynı zorbalığa karşı başka bir yol yok." dedi.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI

Fox Business Network'e röportaj veren Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e bir mektup gönderdiğini açıklamıştı. Trump, "Onlara, 'Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak' diyen bir mektup yazdım." demişti.

İran'ın New York'taki Birlemiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, ABD Başkanı Trump'ın, Hamaney'e mektup gönderdiğine ilişkin açıklamasına dair soruyu, "Şu ana kadar böyle bir mektup almadık." diyerek yanıtlamıştı. Daha sonra ülke medyasına demeç veren bir Amerikalı yetkili, "Trump mektubu yazdı ancak henüz göndermedi." demişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, "güvenilmez" olduğunu belirttiği ve İran'ı tehdit eden Trump yönetimi ile müzakereleri yasaklamıştı. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başta olmak üzere İranlı üst düzey yetkililer de ABD ile baskı ve tehdit altında müzakere etmeyeceklerini sıklıkla dile getiriyor.

Son olarak Erakçi, dün İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısı için bulunduğu Cidde'de verdiği bir röportajında, "ABD'nin azami baskı politikası ve tehditleri devam ettiği sürece biz, ABD ile doğrudan müzakerelere girmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
abd trump
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