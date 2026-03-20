HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  3. Dünya

İran dini lideri Hamaney: "Türkiye ve Umman'a saldırıları İran gerçekleştirmedi"

İran dini lideri Mücteba Hamaney'den önemli açıklamalar geldi. Hamaney, Türkiye ve Umman'a saldırıların İran'la bir ilgisinin olmadığını belirterek "Saldırıları biz yapmadık" dedi. Mart ayının ilk haftasında İran tarafından fırlatılan iki füze havada imha edilmiş ve parçaları Hatay ve Gaziantep'e düşmüştü. 13 Mart'ta gece saatlerinde Adana'da İncirlik Üssü'ne yönelen üçüncü İran füzesinin de hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği aktarılmıştı.

Mustafa Fidan

İran'a yönelik ABD ve İsrail saldırılarıyla başlayan ve bölge ülkelere de sıçrayan savaş karşılıklı saldırılarla devam ediyor. İran tarafından fırlatılan bazı füzeler Türkiye hava sahasınde NATO güvenlik unsurları tarafından etkisiz hale getirilmişti.

İRAN'DAN FIRLATILAN FÜZELERİN PARÇALARI TÜRKİYE'DE ÇEŞİTLİ BÖLGELERE DÜŞMÜŞTÜ

4 Mart ve 9 Mart'ta Türkiye hava sahasına yönelen iki İran füzesinin NATO güvenlik güçleri tarafından imha edilmesinin ardından 13 Mart'ta gece saatlerinde Adana'da İncirlik Üssü'ne yönelen üçüncü İran füzesinin de hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği öne sürülmüş, konuyla ilgili MSB'den açıklama gelmişti.

HAMANEY: "TÜRKİYE'YE BİZ SALDIRMADIK"

Hamaney, "Bizimle iyi ilişkilere sahip olan Türkiye ve Umman’a yönelik saldırılar kesinlikle İran Silahlı Kuvvetleri ya da direniş cephesine bağlı unsurlar tarafından yapılmamıştır. Bu, Siyonist düşmanın İran ile komşuları arasında ayrılık oluşturmak amacıyla başvurduğu bir sahte bayrak girişimidir. Benzer durumlar başka ülkelerde de yaşanabilir" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump "Korkaklar" diyerek teki gösterdi: "Unutmayacağız" Trump "Korkaklar" diyerek teki gösterdi: "Unutmayacağız"
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aydın'da silahlı saldırı: 2 ölüAydın'da silahlı saldırı: 2 ölü
Mardin’de 2 katlı evin bir bölümü çöktü! Yara almadan kurtuldularMardin’de 2 katlı evin bir bölümü çöktü! Yara almadan kurtuldular
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran Türkiye İncirlik Üssü füze Mücteba Hamaney
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran Devrim Muhafızları duyurdu, savaşta bir ilk!

İran, Netanyahu'nun konuşması sırasında İsrail'e füzelerle saldırdı

Samsunspor kazanarak veda etti! R.Vallecano'ya elendi...

Evlilik sözleşmesini yeniledi! Ömür boyu aylık ödenecek rakam...

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

'Dengeler değişiyor' Zafer Ergezen altın için en kritik seviyeyi verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.