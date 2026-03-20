İran dini lideri Hamaney: "Türkiye ve Umman'a saldırıları İran gerçekleştirmedi"

İran'a yönelik ABD ve İsrail saldırılarıyla başlayan ve bölge ülkelere de sıçrayan savaş karşılıklı saldırılarla devam ediyor. İran tarafından fırlatılan bazı füzeler Türkiye hava sahasınde NATO güvenlik unsurları tarafından etkisiz hale getirilmişti.

(Adana)

İRAN'DAN FIRLATILAN FÜZELERİN PARÇALARI TÜRKİYE'DE ÇEŞİTLİ BÖLGELERE DÜŞMÜŞTÜ

4 Mart ve 9 Mart'ta Türkiye hava sahasına yönelen iki İran füzesinin NATO güvenlik güçleri tarafından imha edilmesinin ardından 13 Mart'ta gece saatlerinde Adana'da İncirlik Üssü'ne yönelen üçüncü İran füzesinin de hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği öne sürülmüş, konuyla ilgili MSB'den açıklama gelmişti.

HAMANEY: "TÜRKİYE'YE BİZ SALDIRMADIK"

Hamaney, "Bizimle iyi ilişkilere sahip olan Türkiye ve Umman’a yönelik saldırılar kesinlikle İran Silahlı Kuvvetleri ya da direniş cephesine bağlı unsurlar tarafından yapılmamıştır. Bu, Siyonist düşmanın İran ile komşuları arasında ayrılık oluşturmak amacıyla başvurduğu bir sahte bayrak girişimidir. Benzer durumlar başka ülkelerde de yaşanabilir" dedi.