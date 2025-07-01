İran Dışişleri Bakanı Arakçi, AB Yüksek Temsilcisi Kallas ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı Avrupa ülkelerinin İsrail’in 12 gün süren saldırıları konusundaki tutumunu eleştirerek, bu ülkelerin İsrail ve ABD’yi desteklediklerini söyledi.

"AB, BU SÜRECİ KOLAYLAŞTIRMAYA HAZIRDIR"

Kallas ise görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "İran’ın nükleer programı ile ilgili müzakereler en kısa sürede yeniden başlamalı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile iş birliği yeniden tesis edilmeli. AB, bu süreci kolaylaştırmaya hazırdır" dedi.

(İHA)

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