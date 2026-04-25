  2. HABER
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İslamabad’da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da temaslarını sürdürüyor. Bakan Arakçi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşme gerçekleştirdi. Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir’in de katıldığı görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve çeşitli alanlardaki iş birliği, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Bakan Arakçi görüşmede ateşkesle ilgili son gelişmeleri ve savaşın tamamen sona ermesi konusunda İran’ın tutumunu dile getirdi. Arakçi savaşı sona erdirmek ve ateşkes sağlamak için gösterdiği çabalardan dolayı Pakistan’ı takdir ettiğini belirtti.
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gazze’de son 48 saatte 17 can kaybı, 32 yaralıGazze’de son 48 saatte 17 can kaybı, 32 yaralı
Mersin’de günü birlik evlerle kiralık araçlar denetlendiMersin’de günü birlik evlerle kiralık araçlar denetlendi

Anahtar Kelimeler:
İran
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medya fenomeni "Cin Ali" kızı tarafından öldürüldü

Sosyal medya fenomeni "Cin Ali" kızı tarafından öldürüldü

İstanbul’da toprağın altından cephanelik çıktı

İstanbul’da toprağın altından cephanelik çıktı

Türkiye topraklarında daha önce görülmemiş kaleci hatası!

Türkiye topraklarında daha önce görülmemiş kaleci hatası!

Tahliye edildi! Video çekip yayınladı

Tahliye edildi! Video çekip yayınladı

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

BİM'e Philips LatteGo kahve makinesi geliyor!

BİM'e Philips LatteGo kahve makinesi geliyor!

