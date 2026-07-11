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İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Ummanlı mevkidaşı Al-Busaidi ile Hürmüz Boğazı'nı görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Umman'da mevkidaşı Seyyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi ile Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri ele aldı. Taraflar, ticari gemilerin boğazdan güvenli geçişinin sağlanmasına yönelik "uygun mekanizmalar" konusunda görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Ummanlı mevkidaşı Al-Busaidi ile Hürmüz Boğazı'nı görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Umman'ın başkenti Maskat'ta mevkidaşı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi ile bir araya geldi. Arakçi, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Ummanlı mevkidaşı Al-Busaidi ile Hürmüz Boğazı nı görüştü 1

İRAN-UMMAN DIŞİŞLERİ BAKANLARI BİR ARAYA GELDİ

Arakçi, Umman Şura Meclisi Başkanı Khalid Hilal Al Maawali'nin İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney için düzenlenen cenaze törenine katılması ve Umman'ın İran halkına yönelik taziye mesajı yayımlaması nedeniyle Maskat yönetimine teşekkür etti. Arakçi ayrıca, İran'ın Umman ile ikili ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlılığını vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Ummanlı mevkidaşı Al-Busaidi ile Hürmüz Boğazı nı görüştü 2

GÜNDEM HÜRMÜZ BOĞAZI

Umman Dışişleri Bakanı Al-Busaidi ise ülkesinin bölgedeki gerilimin tırmanmasını önlemek için diplomasiye başvurulmasına yönelik ilkesel tutumunu yineledi. Busaidi, İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptının tamamen uygulanmasıyla bölgedeki güvenlik durumunun iyileşmesini umut ettiğini belirtti.

Hürmüz'de güvenli geçişe yönelik "uygun mekanizmalar" görüşüldü
Görüşmede, Tahran-Maskat arasındaki ikili ilişkilerin farklı alanlardaki durumu ile Hürmüz Boğazı başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alındığı bildirildi.
Açıklamada ayrıca, tarafların ABD-İran arasındaki mutabakat zaptının 5. maddesi doğrultusunda ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişinin sağlanmasına yönelik "uygun mekanizmalar" konusunda da görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran Umman Hürmüz Boğazı
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