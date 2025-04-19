İran Dışişleri Bakanı Erakçi: "İsrail geçmişte İran’a saldıracak kapasitede değildi, şimdi de değil"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin Rusya’nın başkenti Moskova ziyareti sırasında Russia Today (RT) kanalına Tahran-Moskova ilişkileri, ABD ile müzakereler ve bölgesel gelişmelere yönelik verdiği röportaj yayınladı. Bakan Erakçi, İran ile Rusya arasındaki ilişkilerin tarihin en güçlü döneminde olduğunu belirterek, "Rusya ile İran arasındaki ilişkiler hiçbir zaman bu kadar yakın ve güçlü olmamıştı. Artık ilişkilerimizi stratejik düzeye çıkaran kapsamlı bir stratejik ortaklık anlaşmamız var." dedi.

"YAPTIRIMLARIN KALKMASINI BEKLEMİYORUZ"

İran’ın ekonomik iş birliğini yaptırımları dikkate alınarak tasarladığını ifade eden Erakçi, "Ekonomik iş birliğimizi yaptırımlar temelinde tasarladık. Bu nedenle yaptırımların kaldırılmasını beklemiyoruz ve ilişkilerimizi bu şartlara göre genişletiyoruz. Rusya ile siyasi istişarelerimiz oldukça yakın. Uluslararası konuların çoğunda benzer ve yakın tutumlara sahibiz. Elbette aramızda zaman zaman görüş ayrılıkları olabiliyor ancak çoğu durumda ortak bir duruş sergiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"ZOR ZAMAN DOSTLARINI UNUTMAYIZ"

Erakçi, iki ülke arasında sürekli bir diyalog ve koordinasyon olduğunu belirterek, "En önemlisi ise sürekli bir fikir alışverişi ve istişare içerisindeyiz. ABD ile ikinci tur müzakereler öncesinde Moskova’ya yaptığım ziyaret, Rusya ile ilişkilerimizin ciddiyetinin bir göstergesidir. Zor zamanlardaki dostlarımızı unutmuyoruz" şeklinde konuştu.

"TEHDİT VE BASKILARA BOYUN EĞMEYİZ"

Erakçi, "Geçmişte baskıya, zorbalığa ve tehdide boyun eğmeyeceğimizi ve her türlü tehdide karşı direneceğimizi defalarca gösterdik. Belki de ABD’liler bir kez daha kararlılığımızı test etmek istediler ama sanırım testin sonucunu gördüler. Tehditlerin şekli değişti ve çevremizdeki askeri varlıklarını artırdılar, ancak İran adil ve meşru tutumlarından geri adım atmadı" dedi.

"İSRAİL NE ŞİMDİ NE DE GELECEKTE İRAN'A SALDIRABİLİR"

İran’a yönelik tehditlere de değinen Erakçi, "İsrail geçmişte İran’a saldıracak kapasitede değildi, şimdi de değil, gelecekte de olmayacak. ABD’nin desteğiyle bile bize karşı askeri operasyon gerçekleştirmeleri mümkün değil" ifadelerini kullandı.

İsrail’in İran’ın savunma kapasitesinin farkında olduğunu vurgulayan Erakçi, "İsrail rejimi, savunma gücümüzü ve muhtemel bir saldırıya nasıl karşılık vereceğimizi çok iyi biliyor. Bu yüzden ne böyle bir saldırıyı düşünüyorlar ne de buna cesaret edebilecek durumda değiller. Bana göre ABD de bu kadar tehlikeli bir riski asla göze almaz. Bence böyle tehlikeli bir riske girmeyeceklerdir" diye konuştu.

"İSRAİL REJİMİNİN İŞGALİ SÜRÜYOR"

Erakçi, İran’ın onurundan ve çıkarlarından vazgeçmeyeceğini vurgulayarak, "Başkalarının tehditleri ve baskıları nedeniyle onurumuzdan, şerefimizden ve çıkarlarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Tehditlerin uygulamaya konulacağını sanmıyorum, çünkü dünya artık bizi tanıyor. ABD de İranlıları tanıyor. Diplomasi yolu açık, ama diğer yollar için de hazırlıklıyız. Eğer bu müzakereler zorlu bir aşamaya gelirse, kendimizi nasıl savunacağımızı çok iyi biliyoruz. Bu yüzden tehditlerin uygulamaya konulması için bir motivasyon olduğunu sanmıyorum" dedi.

Erakçi, Suriye konusunda Rusya ile her zaman yakın istişare içinde olduklarını belirterek, "Rusya Devlet Başkanı (Vladimir Putin) ve Dışişleri Bakanı (Sergey Lavrov) ile bu konuda ayrıntılı şekilde görüştüm. Suriye’deki gelişmeler endişe verici bir hal almış durumda. Ne yazık ki İsrail rejiminin Suriye topraklarını işgali devam ediyor ve hatta artmış durumda. İsrail’in işgal ettiği alanın yüz ölçümü, Gazze’den daha büyük. Bu gerçekten kaygı verici." ifadelerini kullandı.

Suriye’nin çeşitli bölgelerinde çatışmaların sürdüğüne dikkat çeken Erakçi, "Ayrıca bölge ülkeleri arasında Suriye konusunda görüş ayrılıkları bulunuyor. İran ve elbette Rusya için Suriye’nin barış ve huzuru, toprak bütünlüğü ve birliği büyük önem taşıyor. Bu da bölge istikrarı ve barışı için elzemdir" ifadelerini kullandı.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır