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İran Dışişleri Bakanı: "Kardeş Suudi Arabistan'la ilişkilerimizi kimsenin bozmasına izin veremeyiz"

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, İranlı bir din adamının sosyal medyada paylaştığı ve Suudi Arabistan'a hakaretler içeren görüntüsü nedeniyle Suudi Arabistan'da gözaltına alınması üzerine bir açıklama yaptı.

İran Dışişleri Bakanı: "Kardeş Suudi Arabistan'la ilişkilerimizi kimsenin bozmasına izin veremeyiz"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin, Suudi Arabistan başta olmak üzere komşularla ilişkilerinin sabote edilmesine izin vermeyeceğini belirtti.

İranlı bir din adamının sosyal medyada paylaştığı ve Suudi Arabistan'a hakaretler içeren görüntüsü nedeniyle Suudi Arabistan'da gözaltına alındığına ilişkin haber üzerine X sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Erakçi, "Kardeş Suudi Arabistan ile ilişkilerimizi kimsenin bozmasına izin veremeyiz." diyerek, İranlı din adamının eylemini kınadı.

"İLİŞKİLERİMİZİ SABOTE ETMESİNE İZİN VERMEMEYE KARARLIYIZ"

Erakçi, "İran, özellikle haccın manevi atmosferinde Müslümanların birliğine zarar verme girişimini kesin bir dille kınamaktadır. İran ve Suudi Arabistan'ın ilerici yolu dahil olmak üzere kimsenin kardeş komşularımızla ilişkilerimizi sabote etmesine izin vermemeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Hac organizasyonunun Suudi Arabistan tarafından son derece "yetkinlikle" gerçekleştirildiğini kaydeden Erakçi, Suudi Arabistan hükümetine ve halkına başarılarının devamını diledi.

DİN ADAMININ TELEVİZYON PROGRAMI KRİZ ÇIKARTMIŞTI

İran'da devlet televizyonuna bağlı televizyon kanalında program yapan ünlü din adamı Golam Rıza Kasımiyan, hac ziyareti sırasında sosyal medyada paylaştığı ve Suudi Arabistan'a hakaretler içeren görüntüsü nedeniyle gözaltına alınmıştı.

Konuya ilişkin açıklama yapan İran Hac ve Ziyaret Kurumu, Suudi Arabistan'ın kurallarına saygılı davranılmasının gerekliliğini vurgulamıştı. İran Yargı Sözcüsü Asgar Cihangiri ise İranlı din adamının, Suudi Arabistan'da "haksız" yere tutuklandığını ve konunun Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlar nezdinde takip edildiğini açıklamıştı.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran Suudi Arabistan
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