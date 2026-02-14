HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi: "Hiçbir baskı İran’ın barışçıl nükleer enerji hakkını zedeleyemez"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran’ın nükleer enerjiden barışçıl amaçlarla yararlanma hakkının "temel ve ayrılmaz" olduğunu vurgulayarak, "Hiçbir baskı ya da siyasi tutum bu hakkı zedeleyemez" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi: "Hiçbir baskı İran’ın barışçıl nükleer enerji hakkını zedeleyemez"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, katıldığı bir programda İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) kapsamındaki barışçıl nükleer enerji hakkı ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile yürütülen denetim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bekayi, NPT’nin üye ülkelere barışçıl nükleer enerji hakkı verdiğini vurgulayarak, "Bu antlaşma, nükleer silahların yayılmasını önlemek amacıyla hazırlanmış olup 4. maddesinde, üye devletlerin nükleer enerjiden barışçıl amaçlarla yararlanma hakkını tanımaktadır. İran, 1970’ten bu yana NPT üyesidir. Bu süre boyunca tüm yükümlülüklerini yerine getirmiştir. Aynı zamanda, bu antlaşmada yer alan haklarından da yararlanması gerektiğini her fırsatta vurgulamıştır. Ancak nükleer silaha sahip bazı ülkelerin tek taraflı ve siyasi yaklaşımları, barışçıl nükleer faaliyetlerin bile şüpheyle karşılanmasına neden olmuştur" dedi.

"İDDİALAR SİYASİ BASKI İÇİN BAHANE"

Bekayi, İran’ın 1974 yılında Orta Doğu’da nükleer silahlardan arındırılmış bölge oluşturulması yönündeki girişimine dikkat çekerek, "İran’ın nükleer programı her zaman şeffaf olmuştur. UAEA de Güvence Denetimi Anlaşması kapsamında programı sürekli denetlemiştir. Bu programın mahiyetine ilişkin gündeme getirilen iddialar ise büyük ölçüde İran’a karşı korku algısı oluşturmak ve siyasi baskı uygulamak için bir bahane niteliğindedir" ifadelerini kullandı.

"HASARLI TESİSLERDE NORMAL SÜREÇ MÜMKÜN DEĞİL"

Bekayi, İsrail ile İran arasında geçtiğimiz yıl yaşanan 12 günlük savaşta İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırının ardından UAEA’nın izlediği tutumunu eleştirerek, "ABD ve Siyonist İsrail rejiminin bu saldırısı, NPT tarihinde benzeri görülmemiş bir adımdı. Ajansın bunu kınaması gerekiyordu ancak kınamadı. Bu durum da İran ile ajans arasındaki ilişkilere yansıdı. Şu an hasar görmemiş tesislerde denetimler rutin şekilde sürüyor. Ancak hasar gören tesislerde, prosedür eksikliği ile güvenlik ve emniyet gerekçeleri nedeniyle normal sürecin uygulanması mümkün değil. İran’ın nükleer enerjiden barışçıl amaçlarla yararlanma hakkı, temel ve ayrılmaz bir haktır. Hiçbir baskı ya da siyasi tutum bu hakkı zedeleyemez" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa'da korkunç olay! Traktörün altında kalarak ağır yaralandıBursa'da korkunç olay! Traktörün altında kalarak ağır yaralandı
Polis gelince kendini eve kilitledi; kapı kırılarak gözaltına alındıPolis gelince kendini eve kilitledi; kapı kırılarak gözaltına alındı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran abd nükleer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı!

Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı!

İzmir'de istinat duvarı çöktü! 151 kişi tahliye edildi

İzmir'de istinat duvarı çöktü! 151 kişi tahliye edildi

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yüzündeki dövmelerle gündem olmuştu! Başörtüsüz hali ortaya çıktı

Yüzündeki dövmelerle gündem olmuştu! Başörtüsüz hali ortaya çıktı

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Hazırlıklar tamam yoğunluk başladı!

Hazırlıklar tamam yoğunluk başladı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.