İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi: "Hiçbir baskı İran’ın barışçıl nükleer enerji hakkını zedeleyemez"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, katıldığı bir programda İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) kapsamındaki barışçıl nükleer enerji hakkı ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile yürütülen denetim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bekayi, NPT’nin üye ülkelere barışçıl nükleer enerji hakkı verdiğini vurgulayarak, "Bu antlaşma, nükleer silahların yayılmasını önlemek amacıyla hazırlanmış olup 4. maddesinde, üye devletlerin nükleer enerjiden barışçıl amaçlarla yararlanma hakkını tanımaktadır. İran, 1970’ten bu yana NPT üyesidir. Bu süre boyunca tüm yükümlülüklerini yerine getirmiştir. Aynı zamanda, bu antlaşmada yer alan haklarından da yararlanması gerektiğini her fırsatta vurgulamıştır. Ancak nükleer silaha sahip bazı ülkelerin tek taraflı ve siyasi yaklaşımları, barışçıl nükleer faaliyetlerin bile şüpheyle karşılanmasına neden olmuştur" dedi.

"İDDİALAR SİYASİ BASKI İÇİN BAHANE"

Bekayi, İran’ın 1974 yılında Orta Doğu’da nükleer silahlardan arındırılmış bölge oluşturulması yönündeki girişimine dikkat çekerek, "İran’ın nükleer programı her zaman şeffaf olmuştur. UAEA de Güvence Denetimi Anlaşması kapsamında programı sürekli denetlemiştir. Bu programın mahiyetine ilişkin gündeme getirilen iddialar ise büyük ölçüde İran’a karşı korku algısı oluşturmak ve siyasi baskı uygulamak için bir bahane niteliğindedir" ifadelerini kullandı.

"HASARLI TESİSLERDE NORMAL SÜREÇ MÜMKÜN DEĞİL"

Bekayi, İsrail ile İran arasında geçtiğimiz yıl yaşanan 12 günlük savaşta İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırının ardından UAEA’nın izlediği tutumunu eleştirerek, "ABD ve Siyonist İsrail rejiminin bu saldırısı, NPT tarihinde benzeri görülmemiş bir adımdı. Ajansın bunu kınaması gerekiyordu ancak kınamadı. Bu durum da İran ile ajans arasındaki ilişkilere yansıdı. Şu an hasar görmemiş tesislerde denetimler rutin şekilde sürüyor. Ancak hasar gören tesislerde, prosedür eksikliği ile güvenlik ve emniyet gerekçeleri nedeniyle normal sürecin uygulanması mümkün değil. İran’ın nükleer enerjiden barışçıl amaçlarla yararlanma hakkı, temel ve ayrılmaz bir haktır. Hiçbir baskı ya da siyasi tutum bu hakkı zedeleyemez" şeklinde konuştu.

