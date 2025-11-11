HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İran duyurdu: "ABD ve İsrail tarafından yönlendirilen bir casusluk şebekesi çökertildi"

İran, ülke içinde ABD ve İsrail istihbarat servisleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen bir casusluk ağının tespit edilerek çökertildiğini açıkladı.

İran duyurdu: "ABD ve İsrail tarafından yönlendirilen bir casusluk şebekesi çökertildi"

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Teşkilatı, ulusal güvenliği hedef aldığı öne sürülen bir şebekeye operasyon düzenledi.

Haberde, söz konusu yapılanmanın, "ABD ve İsrail istihbarat servislerinin yönlendirmesiyle" kurulduğu ve "çeşitli eyaletlerde koordineli şekilde faaliyet yürüttüğü" iddia edildi.

İran duyurdu: "ABD ve İsrail tarafından yönlendirilen bir casusluk şebekesi çökertildi" 1

Operasyon kapsamında şebeke üyelerinin gözaltına alındığı belirtilirken detaylı bilgilerin daha sonra kamuoyuna açıklanacağı aktarıldı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gerekçeyi TBMM duyurdu: Komisyonu toplantısı ertelendiGerekçeyi TBMM duyurdu: Komisyonu toplantısı ertelendi
SON DAKİKA | Ahmet Özer için tahliye kararı verildiSON DAKİKA | Ahmet Özer için tahliye kararı verildi

Anahtar Kelimeler:
İran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Son seçim anketi geldi! Sonuçlara ‘kararsızlar’ damga vurdu

Son seçim anketi geldi! Sonuçlara ‘kararsızlar’ damga vurdu

Bahis soruşturması sonrası Erman Toroğlu'ndan canlı yayında olay yaratan iddia!

Bahis soruşturması sonrası Erman Toroğlu'ndan canlı yayında olay yaratan iddia!

Zor günler geçiriyordu! Ünlü oyuncu çöpten kartonları alıp...

Zor günler geçiriyordu! Ünlü oyuncu çöpten kartonları alıp...

'Ankara'dan bilgi' Asgari ücret rakamını açıkladı 'Ben de öyle duyum aldım'

'Ankara'dan bilgi' Asgari ücret rakamını açıkladı 'Ben de öyle duyum aldım'

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.