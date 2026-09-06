İran duyurdu: "ABD'ye ait uçak gemisi ile muhrip gemiyi vurduk"

İran devlet televizyonunda yayınlanan haberde, söz konusu saldırıların ABD'nin 3 İran petrol tankerine saldırmasına misilleme olarak gerçekleştiği belirtildi.

"MİSİLLEME YAPILDI"

Görüntüdeki anlatımda, ABD'ye ait bir uçak gemisi ile bir muhrip gemisinin İran'ın geliştirdiği Kasım Basir füzeleriyle vurulduğu ve saldırının ardından söz konusu savaş gemilerinin bölgeden uzaklaştığı öne sürüldü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran gemilerine yönelik deniz ablukasına katılan ABD'ye ait bir uçak gemisi ile bir muhrip gemisini balistik füzelerle hedef aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır