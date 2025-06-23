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İran duyurdu! Avrupalı casus tutuklandı

İranlı yetkililer, ülkede İsrail adına casusluk yapan bir Avrupa ülkesi vatandaşının tutuklandığını duyurdu.

İran duyurdu! Avrupalı casus tutuklandı

İran, ülkede casusluk faaliyeti yapanlara karşı operasyonlarını sürdürüyor. İranlı yetkililer, ülkenin batısında bulunan Hamedan kentinde Avrupa ülkesi vatandaşı bir şüpheliyi İsrail adına casusluk yaptığı gerekçesiyle tutukladığını bildirdi. "Casus ülkeye turist kılığıyla sızarak İran’da ağ kurma, bilgi toplama ve füze sistemlerini aksatma görevlerine başlamış" ifadeleri kullanan yetkililer, tutuklanan şahsın kimliğine ve uyruğuna ilişkin bir detay vermedi.

BİR CASUS İDAM EDİLMİŞTİ

MOSSAD adına casusluk yapmak ve ulusal güvenliğe zarar vermek suçlamalarıyla tutuklanan Muhammed Emin Mehdavi Şayeste hakkındaki idam kararı Yargıtay tarafından onanmış ve Mehdavi 23 Haziran’da idam edilmişti.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran
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