HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İran duyurdu: "Ülke dışına çıkarılmayacak"

İranlı bir yetkili, zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılmayacağını söyledi.

İran duyurdu: "Ülke dışına çıkarılmayacak"

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı’na (ISNA) göre, ismi açıklanmayan İranlı bir yetkili, ABD ile yürütülen nükleer müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yetkili, özellikle yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması hususundaki önerilere atıfla, “ABD ile müzakerelerde uranyumun İran dışına çıkarılmayacağını dile getirdik.” dedi.

"İRAN'IN ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUMUNU DEPOLAMAK İÇİN HAZIRIZ"

Ancak ABD ile bir anlaşmaya varılırsa uranyumun seyrekleştirilmesinin mümkün olacağının altını çizen yetkili, Rusya'nın İran'dan zenginleştirilmiş uranyum fazlasını teslim almaya hazır olduğuna dair yapılan açıklamalarına ilişkin, “Ruslar, İran’ın uranyumun taşınması hususundaki pozisyonu hakkında bilgi sahibiler.” i"fadesini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitariy Peskov, Katar’ın El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, “İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu depolamak için hazırız.” demişti.

Ayrıca Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, Rosatom’un, İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunu taşıma noktasında teknik olarak hazır olduğunu söylemişti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Van'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandıVan'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Ramazan ayının başlamasıyla balık satışları arttıRamazan ayının başlamasıyla balık satışları arttı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

İran sınırında savaş alarmı! Türk askeri tetikte

İran sınırında savaş alarmı! Türk askeri tetikte

Tolunay Kafkas pimi çekti, sosyal medya karıştı! "Açık ara en iyisi Barış Alper!" sözlerine ezeli rakiplerden olay tepki...

Tolunay Kafkas pimi çekti, sosyal medya karıştı! "Açık ara en iyisi Barış Alper!" sözlerine ezeli rakiplerden olay tepki...

Murat Kurtal'ı yıkan ani ölüm: Eşimi kaybettim!

Murat Kurtal'ı yıkan ani ölüm: Eşimi kaybettim!

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

‘Maaşlar azalıyor’ deyip emekli için yeni sistemi açıkladı

‘Maaşlar azalıyor’ deyip emekli için yeni sistemi açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.