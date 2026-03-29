İran gemileri yaktı: 'ABD askerlerini ateşe vermek için bekliyoruz'

"DÜŞMAN BU GÜCÜ FARK ETTİ"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının 30’uncu günü dolayısıyla halka hitaben bir mesaj yayımladı. Galibaf, son 30 günü "gurur, direniş ve birlik" olarak nitelendirerek, İran halkının sokaklardaki varlığının savaşın seyrinde belirleyici olduğunu ifade etti. İran halkının son 30 günde sergilediği duruşa dikkat çeken Galibaf, "Sokaklar bu otuz gecede, yenilgiyi kabul etmeyen ve zorbalık diline boyun eğmeyen bir milletin toplumsal gücünün aynası oldu. Düşman, sokakların büyük İran milletinin geniş bir mücadele cephesi olduğunu anlayamadı ve toplumun parçalanacağını düşündü, ancak İran milleti 90 milyonluk tek bir beden olarak kaldı. Bu birlik, düşmanın planlarını boşa çıkardı ve bugün, bu gücü fark etmiş durumda. Bu nedenle sokaktaki kalabalıktan dolayı öfkeli ve huzursuz. Bu huzursuzluğun sonu yok çünkü siz millet olarak tükenmezsiniz" ifadelerini kullandı.

"TRUMP SAVAŞIN BEDELİNİ ÖDÜYOR"

Savaşın en hassas anlarının yaşandığını belirten Galibaf, "Başta hava, deniz ve füze gücümüzü etkisiz hale getirdiğini öne süren ve İslam Cumhuriyeti’ni çökertmeyi hedefleyen düşman, bugün hedefini Hürmüz Boğazı’na çevirmiştir. Savaş öncesinde zaten açık olan bir boğazın yeniden açılması, Trump için bir hedef haline gelmiştir. Trump, Avrupa ülkeleriyle ortak hareket etme konusunda yetersiz kalmaktadır. Enerji piyasası kontrolden çıkmış, gıda enflasyonu ise yükselişe geçmiştir. F-35 savaş uçaklarından uçak gemilerine ve ABD’nin bölgedeki askeri varlığına kadar ABD gücünün sembolleri ağır darbe almıştır. Rejime yönelik saldırılar ise etkili, hassas ve yıkıcı olmuştur. Trump, dünyada amaçsız bir savaşı başlatmakla suçlanmakta ve buna kamuoyu karşısında verecek bir cevap bulamamaktadır. Savaşın bedelini ise bugün bizzat kendisi ödemektedir" dedi.

"BİR YANDA MÜZAKARE BİR YANDA KARA HAREKATI"

ABD’nin çelişkili tutumuna dikkat çeken Muhammed Bakır Galibaf, "Düşman bir yandan müzakere ve diyalog mesajları verirken, diğer yandan kara harekâtı hazırlıklarını sürdürüyor. Askerlerimiz, onları ateşe vermemiz için ABD askerlerinin karaya gelmesini bekliyor. Atışlarımız sürüyor, füzelerimiz aktif. Azmimiz ve inancımız daha da pekişti. Düşmanın zayıf noktalarını biliyoruz ve saflarında oluşan korku ve paniği açıkça görüyoruz. Son günlerde müzakereye ilişkin düşman cephesinden farklı açıklamalar geliyor. ABD, savaşta ulaşamadığı hedefleri 15 maddelik talepler listesiyle bu kez diplomasi yoluyla elde etmeye çalışıyor" şeklinde konuştu.

"ZORLU SÜRECE HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

İran’ın "büyük bir küresel savaşın" içinde olduğunu ifade eden İran Meclis Başkanı, "Önümüzdeki zorlu ve engebeli sürece hazırlıklı olmamız gerekiyor. Ancak sizlerin desteği, liderimizin rehberliği ve ilahi yardım sayesinde ABD’yi cezalandırıp pişman edeceğimize, bir daha İran’a saldırmayı göze alamayacak hale getireceğimize ve meşru haklarımızı güçlü bir şekilde elde edeceğimize inanıyoruz. Bir an olsun askerlerimizin ve görev başındaki güçlerimizin kararlılığından şüphe etmeyin. Onlar düşman için dağdan daha sağlam, ateşten daha yakıcı, yıldırımdan daha ürkütücüdürler" ifadelerini kullandı.

SOKAK ÇAĞRISI: TERK ETMEYİN

Halka çağrıda bulunan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, "Size açıkça söylüyorum, biz bu savaşı zaferle sonuçlandıracağız ve bunun işaretleri de şimdiden görülmeye başlandı. İran’ın gücü sağlam şekilde ortaya konmadan düşmanın bu savaştan çıkmasına izin vermeyeceğiz. Bu savaşı da her saldırgan için ibret olacak bir noktaya taşıyacağız. Son olarak sizlerden sokakları terk etmemenizi istiyorum. Füze, sokak ve Hürmüz Boğazı düşman üzerinde ciddi bir baskı oluşturmuş durumda. Nasıl ki askerlerimiz füzeleri ve Hürmüz Boğazı’nı bırakmıyorsa, siz de sokakları bırakmayın. Birlik ve beraberliğinizi koruyun" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır