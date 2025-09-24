HABER

İran: Hasar gören nükleer tesisler yeniden inşa edilecek

İRAN Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, İsrail ve ABD'nin saldırılarında hasar gören nükleer tesislerin yeniden inşa edileceğini bildirdi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, haziran ayında İsrail ile yaşanan 12 günlük savaş sırasında İran'da hasar gören nükleer tesisleri ile ilgili açıklamada bulundu. İslami, "Hedef alınan tesisler, uluslararası baskılara ve İsrail'in olası saldırı tehdidine rağmen yeniden inşa edilecektir. Yüksek zenginleştirme oranı, mutlaka silah amaçlı değildir. Biz, hassas ölçüm araçlarımız için daha yüksek oranda zenginleştirmeye ihtiyaç duyuyoruz. Yıllardır ambargo altındayız. Bu ürünleri kimse bize satmıyor" ifadelerini kullandı.

ABD’nin, İran halkına büyük haksızlıklar yaptığını belirten İslami, “Onlarla konuşmaya gerek yok. ABD, İslam Devrimi'nin başından itibaren İran'a ağır darbeler indirdi ve yakın zamanda ülkemize karşı askeri saldırılarda bulundu. Dolaylı görüşmeler yapılırken ve müzakereler sürerken askeri operasyonlar gerçekleştirdiler. Düşman, düşmandır. Böyle bir düşmanla konuşmanın hiçbir anlamı yok" dedi.

İran
